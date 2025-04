Alcione lança faixa Pra Respirar, como terapia auxiliar no tratamento de doenças respiratórias Cantora enfrentou a asma durante a infância e descobriu o canto como poderoso aliado no controle da doença Cartão de Visita|Do R7 11/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h46 ) twitter

A cantora e compositora Alcione acaba de lançar a faixa “Pra Respirar”. A canção é um convite para desacelerar, valorizar momentos de pausa e enfrentar a vida com mais serenidade. Mas o grande diferencial se dá na construção da faixa: o projeto une médicos, fisioterapeutas pulmonares e músicos profissionais para criar uma música inédita, que, além de uma canção, funciona como exercícios de fisioterapia pulmonar para prática e fortalecimento do sistema respiratório e terapia complementar ao tratamento de doenças respiratórias.

A música faz parte da iniciativa “Música pra respirar”, desenvolvida pela Pague Menos, segunda maior rede de farmácias do Brasil, em parceria com a junta médica do Projeto Brasil Sem Alergia. Juntos, transformaram exercícios de fisioterapia pulmonar em música para auxiliar no tratamento da maioria das doenças respiratórias, tendo cada nota, pausa e respiração pensada para auxiliar o fortalecimento pulmonar, tornando o tratamento mais leve, acessível e prazeroso.

Dando voz à faixa de lançamento da campanha, Alcione, que, além de ser uma das maiores e mais queridas cantoras do Brasil, enfrentou a asma durante a infância, encontrando na música uma poderosa aliada para controlar a doença. "A música salva, a música cura! Sempre esperei que alguém tivesse esse olhar cuidadoso para a música, que faz tão bem mentalmente e fisicamente para tanta gente. A música e os instrumentos de sopro mudaram a minha vida, a minha saúde e é necessário dividir isso com as pessoas. Se pudermos ajudar uma pessoa apenas, já valeu a pena. Mas se forem muitas, aí sim será a glória! Viva a música!", destaca a cantora. “Pra Respirar” também conta com a participação especial do coral de pacientes atendidos pelo Projeto Brasil sem Alergia.

‌



Segundo informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 200 milhões de pessoas sofrem de doenças respiratórias, como asma, rinite alérgica e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). No Brasil, estima-se que mais de 7,5 milhões de pessoas são portadoras das doenças, ou seja, um a cada quatro brasileiros, de acordo com o Scientific Electronic Library Online Brazil.

As doenças respiratórias obstruem as vias aéreas, tornando a respiração difícil, e, apesar de não possuírem cura, é recomendado que os pacientes realizem tratamentos complementares à medicação e acompanhamento médico regular para minimizar os sintomas gerados, melhorar a qualidade de vida como um todo e retardar a progressão da doença. “A terapia auxiliar para DPOC, nascida da paixão do Coral Brasil Sem Alergia e nutrida pelo apoio da Pague Menos, é um testemunho de que a música pode ser um sopro de esperança e alívio para quem luta para respirar” pontuam Dr. Marcello Bossois e Dra Patricia Schilkert, médicos e fundadores do Projeto Brasil Sem Alergia.

‌



"O canto coral, contribui significativamente na melhora da qualidade de vida do indivíduo; fisiologicamente com o ganho de qualidade respiratória através dos exercícios e da prática do canto; socialmente, com a convivência em grupo, construindo coletivamente um produto final comum, através da execução musical; e artistica e culturalmente, que possibilita vivenciar a arte e experimentar novos elementos culturais quer sejam nacionais ou internacionais", finaliza o maestro Guilherme Maldonado.

Importante ressaltar que cantar pode ajudar na maioria das doenças respiratórias, mas não substitui o tratamento médico. Por isso, é essencial sempre consultar um profissional de saúde para integrar o tratamento como terapia auxiliar.

‌



O projeto é assinado pela agência Lew’LaraTBWA. A música já está disponível em todas as plataformas de streaming. Confira aqui.

PRA RESPIRAR

É tanta correria na rotina Boleto, trabalho, buzão

Pra poder chegar final do dia Haja pulmão

Mas eu vou seguindo a melodia Do samba da vida

Sou bamba e não me falta o ar Pra respirar

Alma

Pede

Um pouco de paz, de sossego A gente merece

Calma

Pode

Ser que a vida

Não seja só um corre corre.

Corre aqui, corre ali

Não deixa o samba cair Vai com jeitinho levando Carinho pra aonde seguir

Pausa aqui, pausa lá Pra descansar Devagar

Retomar o fôlego Pra não ter

Pressa de chegar