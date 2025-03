Aline Vivas solta a voz em letra que prega respeito ao limite que a mulher estabelece em ‘Meu Corpo’ Novo single com produção de Donatinho traz sonoridade pop futurista Cartão de Visita|Do R7 07/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo single com produção de Donatinho traz sonoridade pop futurista

‘Meu Corpo’, novo single da cantautora Aline Vivas, traz letra empoderada e sonoridade pop futurista. Produzida e arranjada por Donatinho, a faixa é a primeira de uma sequência que se desembocará no próximo álbum da cantora. Aos poucos, o público vai tendo contato com o novo repertório que ela vem interpretando nos shows. Disponível a partir de 04 de abril em todas as plataformas de música, o lançamento é pelo selo Caravela Records com distribuição da Symphonic.

O encontro da dupla se deu por acaso quando foram convidados a participarem como músicos em uma apresentação da cantora Anna Lú em Botafogo, no Rio de Janeiro. “A gente se deu muito bem e foi muito natural surgir essa parceria. Ficamos de bolar algo para trabalharmos juntos e surgiu o projeto de um álbum com uma vibe eletrônica em que ele criasse arranjos pras minhas composições”, relembra Aline.

Ouça 'Meu Corpo' : https://hypeddit.com/2ml211

‌



A letra de ‘Meu Corpo’ nasceu após uma sugestão de tema que o colega e também compositor Betão fez para Aline. Ele esperava algo romântico e se surpreendeu positivamente com o conteúdo da letra que traz versos fortes como “Ah! Só não esquece que meu corpo é meu / Só eu sei quando é sim ou não / As minhas regras quem dita sou eu”. Aline escreve sobre a vontade de uma mulher que quer ser desejada, quer amor, carinho e intimidade com quem ela escolher. Mas é fundamental ser respeitada para que ela possa se conectar de verdade e amar plenamente. E afinal, esse respeito precisa acontecer sob seus próprios termos, suas próprias regras acerca do seu corpo, afinal ele é seu santuário, seu íntimo.

Ouça 'Meu Corpo' : https://hypeddit.com/2ml211

‌



“Acho que o mais importante é a própria mulher saber impor seus limites e saber muito bem a vida que quer construir para si, deixar bem explícito o que ela quer no relacionamento, desenvolver o auto conhecimento, amor próprio, resiliência, paz interior. Não se deve colocar a felicidade na mão de outra pessoa. Se vamos caminhando no sentido de transformar nossa vida para melhor, cada vez mais vamos aprendendo a dizer "não" pra algo que nos fere.

A mulher, tradicionalmente, quer fazer quem está com ela feliz, e às vezes não consegue estabelecer limites e se machuca e se anula para agradar. Ela costuma ouvir sem ser ouvida e se esforçar para entrar em consenso, mas não queremos mais ceder o tempo todo. A mulher quer ser ouvida também. Ela quer ser respeitada no que é importante pra ela. Ela quer decidir como quer que sua vida seja. E amar de verdade é dar liberdade e aceitar a pessoa como ela é. Aceitar que ela faça suas próprias escolhas na vida sem pressão nem coação. Por exemplo, ela tem que querer que você avance. Não pode ser forçado. Ou é muito ruim. Ela fica infeliz e essa infelicidade se volta contra o opressor mais cedo ou mais tarde. É muito comum a mulher ser ignorada no que importa pra ela. Espero que esse assunto fique ultrapassado em breve. Não precisamos mais ser oprimidas. Nós mesmas precisamos nos amar e respeitar. E nunca mais permitir que nos enjaulem, apequenem ou que abusem de nossa boa vontade. Assim ninguém vai tirar nossa liberdade de existir nos nossos próprios termos.” Esclarece Aline.

‌



Ouça 'Meu Corpo' : https://hypeddit.com/2ml211

A melodia e toda a parte harmônica da canção surgiram com as orientações do músico Luis Potter, que lançou como desafio que Aline fizesse uma música com harmonia bem simples e tonal. Segundo ele, o simples também pode ser sublime. “ E foi assim: cheguei em casa e peguei o violão, repetindo uma sequência trivial me veio a melodia. Eu gostei e achei que encaixava certinho com aquela letra que eu havia escrito tempos antes”, conta.

As gravações se deram em dois momentos. No primeiro foi gravada a voz no estudio da Oi Futuro sob o comando e equipamento do mexicano Alejandro Rosso, que estava de passagem pelo Rio de Janeiro e ministrava um workshop de produção musical. No segundo, o take de voz foi enviado ao Donatinho que cuidou de todo o restaurante da produção dando a sua assinatura final. Uma versão alternativa da música, mais acústica, acabou saindo antes integrando o álbum Casulo.

Ficha técnica:

Produção musical : Donatinho

Voz: Aline Vivas

Programações e Sintetizadores: Donatinho

Gravação de voz: Alejandro Rosso

Gravação de instrumentos, mixagem e masterização: Donatinho

Foto de capa: Ísis Vieira

Produção executiva: Dudv Oliveira

Selo: Caravela Records

Distribuição: Symphonic

Assessoria de Imprensa: Paula Ramagem

Letra

Meu Corpo

(Aline Vivas)

Passeia por minha pele

com teus lábios

Amor

Faz de mim tua porta

Para o infinito

Infinito

Alcança a paz em meu seio

Bagunça os meus cabelos

Ah! Só não esquece

Que meu corpo é meu

Só eu sei quando é sim ou não

As minhas regras quem dita sou eu

Meu amor próprio me guia

Para! Para que eu fique em paz

E assim te ame mais

Protege e envolve

Meu corpo

Siga Aline Vivas:

Instagram: https://www. instagram.com/alinevivasmusic

Facebook: https://www. facebook.com/alinevivas

Youtube: https://www.youtube. com/alinevivasmusic

TikTok: https://www.tiktok. com/@alinevivasmusic

Acompanhe CARAVELA RECORDS:

Instagram: https://www. instagram.com/caravela.records

Facebook: https://www. facebook.com/caravelarecords

TikTok: https://www.tiktok. com/@caravelarecords