Alma Djem anuncia Vitor Kley para gravação de DVD ao vivo

O projeto acontecerá em São Paulo, em 18 de julho, na Audio, a partir das 20h e conta também com a presença confirmada de Roberta Campos, Chimarruts, Maskavo e Maneva

Formada em 1997, a Alma Djem anunciou um grande passo em sua carreira: a gravação de um DVD intitulado de “Acústico em São Paulo”, ao vivo, na Audio em 18 de julho. A mais nova participação especial anunciada foi de Vitor Kley, dono de hits como “O Sol” e “Pupila”. Ele se une a um line up cheio de nomes fortes e de influência na cena musical brasileira: Roberta Campos, Maneva, Chimarruts, Macucos, Fabio Brazza e Maskavo.

Para anunciar o nome do cantor, a banda se mostrou empolgada e reforçou a presença solar de Kley por lá:

“O show de gravação do DVD Acústico do Alma Djem está cada vez mais incrível e temos o prazer de anunciar um fenômeno da nova geração que vai trazer ainda mais brilho para o nosso evento!”

Projeto

A banda anunciou a novidade com muita emoção e alegria no coração, recapitulando quando saíram de Brasília e chegaram na desafiadora São Paulo, começando sua brilhante carreira:

“Enfrentamos desafios, celebramos vitórias e construímos amizades. Sonho que se sonha junto vira realidade e chegou a hora de gravar nosso primeiro DVD em São Paulo, mas não qualquer um: o nosso Acústico!”, anunciaram.

Além dos dois primeiros confirmados, os artistas prometeram grandes surpresas e um line-up recheado para deixar a noite ainda mais especial e cheia de emoção para os fãs:

“Teremos grandes nomes do Reggae Nacional e da música brasileira ao nosso lado, em participações memoráveis e no repertório, além dos sucessos que já conquistaram seu coração, preparamos surpresas e músicas inéditas que mal podemos esperar para compartilhar com todos. Cada nota, cada acorde, é dedicado a vocês, nossos fãs, que sempre estiveram ao nosso lado”, finalizaram.

Músicas especiais

Para o show a banda planeja 30 músicas: uma setlist repleta de hits, faixas inéditas e regravações de alguns sucessos que se popularizaram na música brasileira, entre elas, “Onda Maia’, com co-autoria de Fabio Brazza, um dos nomes mais fortes da cena do rap brasileiro, será tocada com a presença dele no palco.

Além disso, eles garantem que as composições feitas em parceria com grandes nomes serão tocadas, entre elas, “O Passarinho”, que tem Michael Sullivan como co-autor; “Perfeitinha”, composta com Tato, do Falamansa, e Zeider, do Planta & Raiz e “Amor Natural”, ao lado de Gabriel Elias.

Outro ponto de destaque do show são as músicas escritas por Marcelo Mira, o talentoso vocalista do Alma Djem. Ele, inclusive, é um grande nome na cena brasileira, já que esteve na co-autoria de hits de nomes consagrados como Claudia Leitte, Wanessa Camargo, Rick Martin e Jorge & Mateus.

Eles também reservaram uma categoria para ajudar o Rio Grande do Sul: a meia entrada solidária, por apenas 60 reais, garante entrada no evento. Para validar, basta levar um quilo de alimento não perecível no dia do show. No palco, a banda será composta com 11 nomes, incluindo violão, cavaquinho, piano, teclados e bateria.

Serviço

Alma Djem - Acústico em São Paulo

Data: 17 de julho de 2024

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

Ingressos: Ticket360

Link: https://www.ticket360.com.br/ evento/29140/ingressos-para- dvd-alma-djem-acustico

Valores: Primeiro lote Ingressos

Pista R$50,00

Mezanino R$70,00

Meia Solidária R$ 60,00 + 1 kg de alimento destinado ao Rio Grande do Sul