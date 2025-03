ALMA Festival 2025 está ainda maior: 3 palcos e mais de 40 atrações Um dos maiores festivais de música urbana do Brasil anuncia sua 4ª edição com novidades e pré-venda de ingressos Cartão de Visita|Do R7 13/03/2025 - 14h05 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h05 ) twitter

O ALMA Festival retorna em 2025 ainda mais grandioso! Em sua 4ª edição, o evento se consolida como um dos maiores festivais de trap, rap e funk do Brasil, reunindo mais de 40 atrações distribuídas em três palcos, além de experiências imersivas que celebram a cultura urbana. Nomes como L7nnon, Veigh, Budah e os estreantes MC Cabelinho e MC Tuto, fazem parte do line-up.

Marcado para o dia 19 de julho, no Riocentro, Rio de Janeiro, o festival promete uma estrutura ampliada, oferecendo mais conforto e diversidade ao público. Além da música, o ALMA Festival também abraça outras expressões da cultura urbana, com espaços dedicados a esportes, games e artes. A pré-venda exclusiva dos ingressos começa no dia 25 de março.

A realização é da produtora 4FLY com o selo Papatunes, garantindo uma curadoria de peso para uma experiência única. Para mais informações e atualizações, acompanhe o ALMA Festival nas redes sociais: https://www.instagram.com/ almafestivalbr/