Alok e Anitta estreiam aguardado videoclipe de "Looking for Love" Artistas brasileiros mais escutados no mundo refletem sobre a busca incessante por números Cartão de Visita|Do R7 18/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 18/11/2024 - 17h48 )

Artistas brasileiros mais escutados no mundo refletem sobre a busca incessante por números O aguardado videoclipe de “Looking for Love”, parceria inédita entre Alok e Anitta, chegou ao YouTube nesta segunda-feira, às 13h. Gravado em São Paulo, o clipe aprofunda a mensagem por trás da divulgação da música, trazendo uma crítica à busca incessante por relevância digital no cenário musical. Com direção arrojada, o vídeo explora a relação entre artistas, público e algoritmos, questionando como a arte é moldada e, muitas vezes, trivializada por métricas e tendências. A fusão das sonoridades de Alok e Anitta é traduzida visualmente em uma produção impactante. A narrativa do videoclipe reflete sobre uma busca por conexões autênticas em um mundo saturado por números. O videoclipe também aposta em estilo e tecnologia. Alok aparece utilizando caixas de som da linha WAAW By Alok, enquanto ele e Anitta exibem elegância com joias da Pandora, em meio a cenários com elementos futuristas que amplificam a mensagem da obra. A faixa, lançada na última quinta-feira (14), já está disponível em todas as plataformas de streaming. A distribuição nacional do single está a cargo da Som Livre, enquanto a distribuição global é feita pela Sony B1.