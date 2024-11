Amistat retorna com o single “Hello” A dupla de irmãos gêmeos Amistat, da Alemanha, lançou o novo single íntimo e comovente “Hello” Cartão de Visita|Do R7 31/10/2024 - 17h09 (Atualizado em 31/10/2024 - 17h09 ) twitter

A dupla de irmãos gêmeos Amistat, da Alemanha, lançou o novo single íntimo e comovente “Hello”, que aborda o processo emocional pós-término de um relacionamento difícil. A faixa é um convite à reflexão e ao alívio emocional, explorando a jornada de cura e reconciliação com o passado. O single acompanha um videoclipe dirigido por Mathieu Spadaro, disponível em todas as plataformas de streaming.

Com raízes na República Tcheca e na Austrália, os irmãos Josef e Jan Prasil compartilham um vínculo único que se revela em suas harmonias familiares e composições elegantes. Cada música é como uma história com duas narrativas, onde as vozes dos irmãos se complementam e ressoam.

Ao longo dos anos, o Amistat desenvolveu um estilo único com EPs independentes, destacando-se com faixas como “Far From Home”, que já ultrapassa 2,9 milhões de streams no Spotify. A dupla já se apresentou em festivais como Woodford Folk Festival, National Folk Festival, Fairbridge e Nannup, acumulando uma audiência fiel em turnês pela Austrália, Reino Unido e Europa.

Recentemente, o Amistat viralizou com sua versão de “The Night We Met”, do Lord Huron, atingindo 14 milhões de visualizações e 687 mil curtidas no Instagram, além de 2,4 milhões de visualizações e 295,5 mil curtidas no TikTok.

