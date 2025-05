Ana Castela e Alok lançam o aguardado single “Deixa Nois Viver” Música fica disponível às 21h desta quinta-feira (08) no YouTube e em todas as plataformas de áudio Cartão de Visita|Do R7 08/05/2025 - 17h47 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h47 ) twitter

Música fica disponível às 21h desta quinta-feira (08) no YouTube e em todas as plataformas de áudio

Depois de uma gravação épica diretamente do palco do Ribeirão Rodeo Music, Ana Castela e Alok lançam oficialmente sua nova colaboração: “Deixa Nois Viver”. A música estreia nesta quinta-feira, 8 de maio, às 21h, em todas as plataformas de áudio e no canal oficial da cantora no YouTube.

Com batidas eletrônicas pulsantes, elementos do country e refrão contagiante, a colaboração celebra a liberdade de curtir a vida ao máximo, sem pressa para voltar para casa. A performance une o poder das pistas de dança com a identidade inconfundível da Boiadeira.

“Foi uma experiência inesquecível! Cantar com o Alok, ver aquela multidão, os drones no céu... tudo foi mágico. Essa música é sobre viver o momento, curtir a vida do nosso jeito. Espero que a galera sinta essa energia e se jogue com a gente!”, conta Ana Castela.

Gravado durante o show de Alok no Ribeirão Rodeo Music, o videoclipe da faixa surpreendeu o público com um verdadeiro espetáculo visual: mais de 200 drones iluminaram o céu, formando figuras como um cavalo e os nomes dos artistas. Além da performance ao vivo, Ana também gravou cenas adicionais do videoclipe em Londrina, sua cidade natal, em um cenário especial que promete surpreender o público.

“Este é o nosso segundo trabalho juntos. No ano passado, lançamos “Lua” e participei da gravação do DVD dela. Agora voltamos a parceria, desta vez com a Ana no show que fiz em Ribeirão Preto, em São Paulo. “Deixa Nois Viver” é a nossa nova música que já recebeu uma acolhida calorosa do público. Estou animado!”, compartilha Alok.

A ação para a gravação e o lançamento da faixa foi grandiosa. Nos dias que antecederam o show de Alok, as influenciadoras Camila Trianda e Luisa Alvarenga receberam em suas casas uma carta com a frase “Deixa Nois Viver” e, aos poucos, o público foi juntando pistas. No dia da filmagem, Mari Menezes foi a escolhida para desvendar o mistério, acompanhando um pouco mais dos bastidores e mostrando tudo em suas redes sociais, onde acabou “vazando” a capa do single para seus seguidores. Na semana da gravação, a capa também foi sendo revelada aos poucos ao longo dos dias no painel de LED do pedágio da Ponte Rio Niterói. Assim que os artistas subiram ao palco, a capa do single foi revelada por inteiro simultaneamente junto de um QRcode, que redirecionava para o pré-save da faixa nas plataformas.

Ana Castela, Alok - Deixa Nois Viver

Lançamento: 8 de maio de 2025

Compositores: Mateus Félix, Léo Souzza, Rodolfo Alessi, Vinicius Poeta, Lucas Medeiros, David Mickey Karbal, Peter Hanna, Darla Jade, Evan Miles, Daniel Oron

Letra:

Hoje eu só volto pra casa

Quando o dia acabar

Ou desligar o som

Não quero saber de nada

Hoje ninguém acha eu nesse mundão

Hoje eu só volto pra casa

Quando o dia acabar

Ou desligar o som

Não quero saber de nada

Hoje ninguém acha eu nesse mundão

uo ooh

Na na na na na na na

Na na na na na na na

uo ooh

Na na na na na na na

Na na na na na na na

Hoje tudo pode

O grave ta forte

Deixa Nois viver

Só uso Whiky do bom

É nois que comanda o som

Faz os paredão tremer

Hoje eu só volto pra casa

Quando o dia acabar

Ou desligar o som

Não quero saber de nada

Hoje ninguém acha eu nesse mundão

Hoje eu só volto pra casa

Quando o dia acabar

Ou desligar o som

Não quero saber de nada

Hoje ninguém acha eu nesse mundão

BOIADEIRA

uo ooh

Na na na na na na na

Na na na na na na na

uo ooh

Na na na na na na na

Na na na na na na na