Ana Castela é homenageada como Artista do Ano no WME Awards 2024 by Billboard Brasil Com a chancela da Billboard US, o prêmio será entregue à cantora em cerimônia marcada para 17 dezembro, em São Paulo Cartão de Visita|Do R7 14/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 14/11/2024 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a chancela da Billboard US, o prêmio será entregue à cantora em cerimônia marcada para 17 dezembro, em São Paulo

Pela primeira vez, a Billboard Brasil premiará uma artista no WME Awards com a chancela da Billboard US. O renomado evento é uma premiação brasileira voltada exclusivamente para mulheres e tem se tornado uma plataforma essencial para promover e valorizar as artistas que se destacam no país. Para 2024, Ana Castela foi escolhida como “Artista do Ano”.

A artista será premiada em virtude do impacto significativo de seu trabalho e sua crescente relevância na indústria. A cerimônia, que ocorrerá no dia 17 de dezembro no Teatro Renault, em São Paulo, promete ser uma celebração marcante para o universo da música.

É notório que a cantora se consolidou como uma das artistas mais relevantes de 2024, alcançando um sucesso único no cenário musical brasileiro. A conquista do prêmio de Artista do Ano no WME Awards é um reconhecimento importante para a carreira da Boiadeira, destacando ainda mais seu impacto e sua contribuição para a representatividade feminina no mercado.