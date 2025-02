Ana Castela e Léo Foguete celebram entrada de ‘Sem Você’ no Top 50 Música faz parte do projeto AgroPlay Verão 3 e soma mais de 15 milhões de streams Cartão de Visita|Do R7 03/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Música faz parte do projeto AgroPlay Verão 3 e soma mais de 15 milhões de streams

Após o sucesso do lançamento, a música “Sem Você” da AgroPlay, em parceria com Ana Castela e Léo Foguete, entra para o TOP 50 do Spotify, reforçando sua posição como um dos maiores hits do momento. A faixa, que faz parte da terceira edição do projeto AgroPlay Verão, foi disponibilizada nas plataformas de streaming no dia 19 de janeiro e desde então tem conquistado uma legião de fãs, ultrapassando mais de 15 milhões de streams somados.

A canção mistura a emoção do sertanejo com a energia do forró, e traz uma letra intensa sobre a dor da saudade e a ausência de um grande amor.

Ana Castela compartilhou sua felicidade: “É emocionante ver ‘Sem Você’ entrando para o TOP 50! Essa música é um verdadeiro presente para quem já sentiu a dor da saudade, e saber que está tocando tantas pessoas me deixa muito realizada”, afirma a cantora.

O AgroPlay Verão tem sido uma plataforma de lançamentos poderosos, reunindo artistas de diversos estilos musicais e proporcionando hits que conquistam cada vez mais fãs em todo o Brasil. A terceira edição do projeto promete muito mais surpresas ao longo do ano.