Ana Castela, Luan Pereira, Léo & Raphael, CountryBeat, Júlia e Rafaela e muitos outros artistas Edição é realizada no verão AgroPlay e conta com gincanas e prêmios radicais Cartão de Visita|Do R7 27/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 27/02/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edição é realizada no verão AgroPlay e conta com gincanas e prêmios radicais

A AgroPlay promoveu uma experiência única e exclusiva na edição AgroPlay Verão deste ano! Reunindo grandes nomes da música e influenciadores de renome, o evento AgroXtreme contou com a presença de artistas do escritório como Ana Castela, Luan Pereira, CountryBeat, Léo & Raphael, Júlia e Rafaela, Chris no Beat, Julia e Maryana, e Francisco, e foi um sucesso em seu primeiro dia, proporcionando momentos de diversão e adrenalina para os participantes. Para os ansiosos de plantão, toda a dinâmica será disponibilizada em breve no Youtube.

Além das atrações musicais, o evento também é marcado pela participação de influenciadores de peso, como Odorico Reis, Fiuza, Filipe Enzo, Camila Pacheco, Kemelly Garcia, Nicoli Fittipaldi, Vetuche, Peão Jotinha, Luan Pardini, Chico Mineiro, Rudi e Hiagro. A presença dessas personalidades deu ainda mais brilho à programação, com interações e compartilhamento de conteúdo nas redes sociais, garantindo que os fãs não perdessem nenhum momento. Os participantes foram divididos em quatro times, cada com uma cor e lliderado por um artista ou influenciador: Boiadeira, sob o comando de Ana Castela; Hilucão, com Luan Pereira; Countrynhos, liderado pelo CountryBeat; e Caipiras, coordenado pela dupla Léo & Raphael. Cada time competiu com muito entusiasmo em gincanas que desafiaram os participantes a superarem seus limites. O primeiro dia de atividades contou com duas provas emocionantes. A primeira, um caça à fivela, teve como prêmio uma experiência inesquecível: o vencedor teve a oportunidade de saltar de paraquedas. Já na segunda prova, uma desafiadora prova de remo no caiaque, testou a resistência e a habilidade dos competidores nas águas. O AgroPlay Verão seguiu com o objetivo de proporcionar uma imersão completa em um universo de música, esporte e entretenimento, criando momentos inesquecíveis para todos os envolvidos. O evento reafirma o compromisso do escritório em promover experiências exclusivas, com muito estilo e diversão.