André Love apresenta o EP "Tudo Vira Love" Formado por cinco faixas, o compilado traz o melhor do arrocha Cartão de Visita|Do R7 02/12/2024 - 19h48 (Atualizado em 02/12/2024 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Formado por cinco faixas, o compilado traz o melhor do arrocha

Confira: https://smb.lnk.to/ TudoViraLove

Assista: https://www.youtube.com/watch? v=qGjkmcknOqY

Revelação do arrocha, André Love, traz o melhor do estilo em seu EP “Tudo Vira Love”. Composto por cinco músicas, o compilado reúne histórias que vão do romântico ao descontraído, explorando as emoções e as vivências que só o arrocha pode traduzir. A faixa foco “Fiel Até Na Bagaceira” é um dos destaques, contando com a participação de Michel Brocador.

‌



O projeto também traz as faixas: “Motel de 30”, “Grupo de Família”, “De Outro Planeta” e a já lançada “Manteiga no Pão”. As músicas abordam temas como encontros inesperados, amores inusitados e conexões familiares, sempre com a identidade marcante de André Love. Cada faixa ganha vida em vídeos ao vivo que enriquecem a experiência, entregando ao público não apenas músicas.

“Estou muito feliz, muito realizado por lançar esse trabalho. ‘Tudo Vira Love’ é um projeto que tem muito a minha cara, tem muito a ver comigo, com o nordestino e o brasileiro, em geral. A gente traz histórias do cotidiano das pessoas, que a gente canta de uma forma mais leve, mais gostosa. Tenho certeza que o brasileiro vai conhecer o nosso trabalho e vai nos abraçar, porque é um projeto que foi feito também com muito amor, com muita dedicação”, conta André Love.

‌



André Serafim, de nome artístico André Love, é um cantor de música romântica e arrocha que vem conquistando corações com sua voz marcante e sua trajetória de determinação e talento. Natural de Fátima de Flores, em Pernambuco, André iniciou sua carreira musical ainda criança, em 2007, ao participar de festivais. Seu talento rapidamente chamou a atenção do público local.

Por conta de um vídeo em suas redes sociais, André chamou a atenção do saudoso cantor Gabriel Diniz, que, ao ouvir sua voz e estilo romântico, o batizou de André Love. Após um ano com o projeto André Love, o cantor foi convidado para integrar a banda Amigos Sertanejos, uma das grandes referências musicais da região, fazendo shows em todos os estados do Nordeste, consolidando sua carreira, ganhando ainda mais experiência e popularidade. Agora, o artista entra em uma nova fase do projeto André Love, com o apoio de duas grandes produtoras, HDF Produções e Fonttes Promoções.

Com uma história marcada por grandes encontros e um talento que conquista por onde passa, André segue sua missão de emocionar o público e celebrar o amor através da sua música e garante que 2025 será seu ano.