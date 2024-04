Animação "O Sono de Emily" abre a temporada da fábrica de histórias Kamaitachi Com histórias que se interligam, o vídeo integra o projeto que conta com enigmas para o público desvendar e já está disponível nas...

Com histórias que se interligam, o vídeo integra o projeto que conta com enigmas para o público desvendar e já está disponível nas plataformas digitais

Com as sonoridades e visuais clássicos de Kamaitachi, o artista lança o videoclipe de "O Sono de Emily", que inaugura a primeira temporada da Fábrica de Histórias Kamaitachi. Com enigmas para o público desvendar, o projeto é composto por animações que contam histórias interligadas. O vídeo já está disponível e a música faz parte do seu aclamado álbum "FESTA". O cantor carioca, que bateu um bilhão de streams nas plataformas no fim do ano passado, é responsável pela composição da canção.

"A Fábrica de Histórias Kamaitachi" é um laboratório científico psíquico no qual pessoas vão para buscar entretenimento em realidade aumentada. Só que essa fonte é alimentada por uma fuinha, que transmite uma onda sonora que te leva para uma outra realidade. É um local de experimentos", conta o cantor.

O audiovisual conta a história de dois personagens, Bob e Emily, que estão lidando com medos e inseguranças. Bob expressa um desejo genuíno de ser amigo de Emily, prometendo estar presente para ela e ajudá-la a superar seus medos. A referência às sombras parece sugerir a presença de preocupações ou problemas enfrentados por eles, mas a dupla está disposta a enfrentá-los juntos. A música transmite uma mensagem de apoio, amizade e conforto mútuo diante das dificuldades.

A mixagem ficou por conta de Fili Filizzola, que já colaborou com artistas como Sza, Doja Cat e Harry Styles. João Milliet, nove vezes indicado ao Grammy Latino, assina a mixagem. Enquanto Marcus Maia, que já trabalhou com Lagum e Day Lins, é responsável pela produção da música.

Kamaitachi é o eu lírico de Rafael Gonçalves. Nascido no Rio de Janeiro, o artista de 24 anos começou a carreira em 2017, colocando músicas produzidas no celular em seu canal no YouTube, sempre contando histórias.

Fábrica de Histórias Kamaitachi

Nesta iniciativa, o artista irá apresentar um projeto focado em uma série de animações que serão lançadas a cada dois meses, sempre acompanhadas de músicas. As narrativas terão conexões entre personagens criados no “Kamaiverso”.

A FHK vem ao encontro do público geek e gamer que já acompanha o cantor há alguns anos. Alguns episódios da série terão animações com personagens de músicas antigas do cantor. Os fãs terão a chance de rever Bob, da canção homônima, que está presente em “O Sono de Emily”, primeira animação da fábrica de histórias.

As temporadas ainda terão enigmas para o público desvendar. A primeira será permeada por quatro símbolos: a caveira, que significa as dark songs; o coração, que representa as músicas de amor ou melancólicas; a faca, que simboliza a loucura do ser humano e contam histórias de assassinos; o livro, que significa a história. Dois destes símbolos juntos representam a próxima animação que estará por vir.

Kamaitachi, nome artístico do carioca de 24 anos Rafael Gonçalves, será 01, o grande contador de histórias da FHK. Ele é responsável pela elaboração de toda ficção, compondo as músicas e também fazendo parte do time visual. Ao lado dele, na equipe por trás das animações estão Swoon, Hippy, Danverdura, Victor Trindade e Draken. Luiza Caspary, dubladora da série “The last of us”, participou do teaser de lançamento da FHK.

FICHA TÉCNICA:

O Sono De Emily

Composição: Rafael da Cruz Gonçalves

Produção: Marcus Maia

Guitarras: Marcus Maia

Baixo: Hygor Miranda

Bateria: DJV

Synths: Marcus Maia

Mixagem: João Milliet

Masterização: Fili Filizzola