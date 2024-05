Aniversário de seis anos do Quintal dos Prettos prova que o samba vive em São Paulo

Alto contraste

A+

A-

E vive muito bem, obrigado! O samba de São Paulo vive e resiste na nova geração neste evento que é pura resistência cultural

Os irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira têm motivos de sobra para comemorar. O duo Prettos lançou este ano o DVD “Prettos no Pagode”, projeto que celebra 10 anos de formação da dupla paulistana e, no dia 5 de maio, os sambistas comemoram seis anos de Quintal dos Prettos, maior roda de samba de São Paulo, com homenagem a Madrinha do Samba, a eterna Beth Carvalho, que também amadrinhou os artistas desde os anos 1990 e que faria aniversário no domingo.

O aniversário do Quintal dos Prettos é emblemático pois muitos acusam São Paulo, erroneamente, de ser “túmulo do samba”. Para os irmãos, SP sempre abraçou e sempre vai abraçar o gênero com paixão. A dupla Prettos emerge como uma potente e autêntica dupla no cenário musical brasileiro. Com mais de 25 anos de uma carreira sólida, os artistas, não apenas carregam consigo a tradição do samba, mas também moldam uma narrativa musical que transcende gêneros.

Muito Antes de fundar o projeto Quintal dos Prettos, Magnu e Maurilio foram abençoados pela Madrinha do Samba, Beth Carvalho, que reconheceu o talento dos meninos após conhecê-los no bar de Wilson Sucena em apresentações feitas em 1996. Junto aos demais sambistas que se apresentavam no local, o grupo foi batizado de Quinteto Café com Leite, posteriormente rebatizado de Quinteto em Branco e Preto.

Publicidade

No início dos anos 2000, Magnu e Maurilio fundaram a Comunidade Samba da Vela, movimento artístico e cultural para revelar novos compositores de samba. A iniciativa, reconhecida nacionalmente, expõe a generosidade dos compositores em abrir espaço para quem precisa de oportunidade de mostrar o talento, assim como foi aberto a eles no começo de carreira.

Em 2012, o grupo tem um ano definidor em sua trajetória. Com os álbuns "Quinteto" e "Comunidade Samba da Vela", eles venceram o 24º Prêmio da Música Brasileira como Melhor grupo, o que consolidou os irmãos paulistanos como cantores, instrumentistas, produtores, compositores e atores, explorando temas sociais e culturais através de suas músicas.

Publicidade

Como entusiasta da história da genuína música preta brasileira, a dupla fundou em 2018 o Quintal dos Prettos, movimento de resistência que resgata a atmosfera do samba da década de 1980, com repertório acústico e participação direta do público. Mesmo com advento da pandemia de covid, o evento chega ao seu sexto ano como a maior roda de samba da capital paulista e uma das maiores do Brasil em se tratando da roda raiz, como era feita em seus primórdios.

Em 2018, Beth Carvalho batiza oficialmente o Quintal dos Prettos, em um evento realizado pelos irmãos em comemoração ao seu aniversário de 72 anos. Já em 2019, a cantora faz o último show de sua vida, na Marina da Glória, na Oktoberfest Rio, mais uma vez acompanhada dos Prettos.

Publicidade

A edição de aniversário do Quintal dos Prettos traz Magnu e Maurilio com uma bagagem cultural enorme, domínio da roda e o histórico de parcerias que inclui nomes como Maria Rita, Alcione, Diogo Nogueira, Jair Rodrigues, Emicida, Paulo Miklos, Turma do Pagode, Almir Guineto, Nei Lopes, entre outros artistas que prestam sincera reverência ao samba.

O “Quintal dos Prettos” ocorre mensalmente, sempre no primeiro domingo do mês na cidade de São Paulo, e já reuniu em seus encontros mais de 50 mil pessoas, possuindo como objetivo principal restabelecer a conexão do público com o samba, promovendo um encontro de arte, cultura, lazer, empreendedorismo e entretenimento.

O projeto ganhou o seu primeiro registro audiovisual intitulado ‘Quintal dos Prettos Ao Vivo’, que recebeu convidados ilustres da música como Maria Rita, Emicida, Arlindinho, Salgadinho e Fred Camacho, e conta com mais de 12 milhões de visualizações no Youtube e 4.6 milhões de plays no Spotify.

Um dia antes do Quintal dos Prettos especial de aniversário, no dia 4, os músicos vão subir no Palco Asé da Feira Preta com uma convidada muito especial: Fabiana Cozza se junta à dupla para temperar ainda mais o samba do duo. A apresentação será baseada no show Prettos no Pagode, do mais recente lançamento ao vivo dos músicos, trazendo uma série de canções que marcaram a cultura brasileira, como os "Nos Pagodes da Vida", "Samba no Quintal", "Fogo de Saudade", "Sempre Acesa", "Andança", "Isso é Fundo de Quintal", "Novo Viver", "Quintal do Céu" e "Filosofia de Quintal", faixas presentes no projeto ao vivo.

Serviço:

Edição de 6 anos do Quintal dos Prettos

Quando: 05 de Maio - Domingo

Onde: Espaço Maria Zélia

Endereço: Rua José Pinheiro Bezerra, 100 - Belenzinho - São Paulo

Horário do Evento: 14h às 20h

Ingressos Online: https://bit.ly/3W4JrGG