Ao lado de Murilo Huff, Bruno & Denner lançam "Dizer Não" A música, que faz parte do primeiro EP do "Nosso Sonho", chega acompanhada de outras cinco faixas nesta quinta-feira (13) Cartão de Visita|Do R7 14/02/2025 - 17h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h46 )

Ouça aqui: https://open.spotify.com/ prerelease/ 2PnjLrl1ipzculgRS14zGS?si= B7z2OsFRSESI9vwhyk_NFw&nd=1& dlsi=f7a4080bbd76438a

A espera acabou! Bruno & Denner começam os lançamentos do DVD “Nosso Sonho” com o primeiro EP do projeto, que chega nesta quinta-feira (13), às 21h, em todas as plataformas de áudio, via Warner Music Brasil. Misturando sucessos consolidados com grandes novidades, a primeira parte conta com 6 faixas, incluindo o hit “Namora Ela”, que ficou entre as 50 mais tocadas do Spotify, e a aposta de destaque da dupla, “Dizer Não”, uma parceria de peso com Murilo Huff.

Além disso, o EP apresenta as inéditas “Sempre Tem Alguém”, “Eu Não Ia Beber”, “Mala e Porta” e “Mesmo Ambiente”. Para completar, os clipes de “Sempre Tem Alguém” e “Dizer Não” também chegam ao público no YouTube: o primeiro será lançado no canal da dupla às 11h do dia 14/02, seguido pelo segundo, que estreia ao meio-dia do mesmo dia.

Composta por Juan Marcus, Elias Mafra, Igor Gonçalves, Guilherme Ferraz, “Dizer Não”, a faixa foco do projeto, traz um enredo que muitos irão se identificar: o dilema entre razão e sentimento quando se trata de um amor irresistível. A música fala sobre aquela relação onde um lado tenta resistir, mas no final das contas, acaba cedendo ao encanto e ao magnetismo do outro. Com uma letra forte e uma melodia envolvente, a faixa retrata o embate entre querer se afastar e a dificuldade de romper um ciclo viciante, onde o “não” sempre se transforma em um “sim”.

“Estamos vivendo um momento incrível com o início dos lançamentos do nosso 'Nosso Sonho'. Cada faixa desse EP tem um pedacinho de nós, e a parceria com Murilo Huff em 'Dizer Não' é uma das mais especiais. A música fala de um dilema que todo mundo já viveu, e tem uma energia que a gente acredita que vai tocar muito as pessoas”, declara Bruno. Denner completa: “Esse EP é o começo de uma jornada que estamos construindo com muito trabalho e dedicação. 'Dizer Não' reflete bem o que queremos transmitir neste projeto: uma mistura de emoção, sinceridade e, claro, uma melodia que gruda na cabeça.”

Gravado em Goiânia, em agosto de 2024, “Nosso Sonho” reúne participações especiais de grandes nomes da música sertaneja. Além de Murilo Huff, o projeto conta com a presença de Hugo & Guilherme e Luan Pereira. Com um título simbólico, o quarto audiovisual da dupla reflete a essência dos artistas e a busca incansável por aquilo que mora em seus corações: a realização de seus sonhos.

“Nosso Sonho” - Parte 1 | Bruno & Denner

Lançamento: 13 de fevereiro de 2025

Faixas:

Sempre Tem Alguém — (Marco Esteves / Lucas Santos / Luan Santana / Cristhyan Ribeiro / Felipe Kef)

Dizer Não ft. Murilo Huff — (Juan Marcus / Elias Mafra / Igor Gonçalves / Guilherme Ferraz)

Eu Não Ia Beber — (Marco Esteves / Diego de Souza / Renno Poeta)

Mala e Porta — (Thales Lessa / Flavinho do Kadet / Eliabe Quexin / Victor Reis)

Mesmo Ambiente — (Júnior Calipha / Clausio Dutra Marins / Cris Muniz / Danilo X-Tudo / Fabrício Fafa)

Namora Ela ft. Hugo & Guilherme — (Bagual / Junior Gomes / Victor Reis)

Letra de “Dizer Não” (faixa foco): Você acha que é fácil me ter assim de bandeja Você só acha, eu tenho certeza Meu coração nem disfarça quando vê o seu sorriso Chega a dar raiva, amar tudo isso De tá na mão de alguém que consegue me dobrar E que tem tudo que quer sem se esforçar Não quero mais passar por isso Mas vício não é fácil largar Eu até sei dizer não Não me solta, não vai embora Não me deixa não Juro que eu sei dizer não Mas meu não vira um sim na sua mão