Ao lado de Thullio Milionário, Anderson & Matheus lançam "O Problema Foi Te Conhecer" Com videoclipe registrado na última terça, canção chega às plataformas nesta quinta, 16 Cartão de Visita|Do R7 15/08/2024 - 21h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 21h26 )



Com videoclipe registrado na última terça, canção chega às plataformas nesta quinta, 16

Pré-Save: https://orcd.co/ andersonematheusoproblemafoite conhecer

Anderson e Matheus estão em ascensão no mercado fonográfico. Apadrinhados por Zezé Di Camargo e conhecidos como “Doutores da Sofrência”, os amigos gaúchos compartilham, à meia-noite desta quinta, 16, a canção “O Problema Foi Te Conhecer”. A faixa, lançada pelo duo em 2018, agora traz nova roupagem e a colaboração do ‘casca de bala’ Thullio Milionário.