Após 10 anos de sua última apresentação em RP, Bell Marques desembarca na cidade para o RP Folia Show na micareta acontece no dia 14 de setembro; Tomate e Banda Jammil também estão na programação do evento

Veterano de grandes carnavais, ícone do axé music e “queridinho” dos ribeirão-pretanos, Bell Marques celebra seus 10 anos de carreira solo com apresentação confirmada no RP Folia. O artista está na programação da micareta, que acontece no dia 14 de setembro, no Estádio Palma Travassos, junto com Tomate e Banda Jammil.

Aos 71 anos e com mais de 40 de trajetória, o cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista comemora seu retorno a Ribeirão Preto, palco de um de seus primeiros shows de carreira solo, após mais de 30 anos como vocalista da Banda Chiclete com Banana. "Tenho um carinho grande pela cidade, que sempre foi relevante na construção de uma imagem nacional do axé music com a realização de grandes micaretas e festivais. Fico muito feliz de estar de volta, depois de tanto tempo, matando a saudade e celebrando uma fase muito especial de minha carreira", comenta Bell Marques.

A apresentação promete agitar o público com um repertório de hinos como "Voa Voa", "Diga Que Valeu", “Não Vou Chorar”, “Cabelo Raspadinho”, entre outros sucessos.

“Estamos realizados por conseguir atender ao pedido dos foliões e ter a presença do Bell entre as grandes atrações do RP Folia. Será um encontro de gigantes do axé e a reafirmação de que Ribeirão Preto segue sendo palco das tradicionais micaretas, que tanto marcaram a história da cidade”, comenta Cristiano Rezende, um dos organizadores do evento.

Sobre o RP Folia

O RP Folia pertence ao circuito das micaretas que integram o Folianópolis, um dos principais carnavais fora de época do Brasil. Em sua 2ª edição, a festa terá aproximadamente nove horas de duração e as apresentações acontecerão nos tradicionais trios elétricos, no circuito fechado do estádio.