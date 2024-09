Após anúncio da nova vocalista, Linkin Park conta com um crescimento de mais de 300% em streams Emily Armstrong é a mais nova voz do grupo que também anunciou um novo álbum Cartão de Visita|Do R7 11/09/2024 - 18h42 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h42 ) ‌



Emily Armstrong é a mais nova voz do grupo que também anunciou um novo álbum

Na última quinta-feira (05), o Linkin Park anunciou o seu retorno às atividades após a morte do seu líder, Chester Bennington, em 2017. Agora, em show exclusivo para fãs, a banda lançou um novo single, e anunciou um novo álbum que chega na Deezer em 15 de novembro. As novidades não pararam por aí, a cantora Emily Armstrong foi anunciada como a nova vocalista do grupo e Colin Brittain integra a banda como o novo baterista.

“The Emptiness Machine”, o novo single, já é um grande sucesso na Deezer, posicionando-se como primeiro lugar da banda na plataforma, com 300% a mais de streams que a segunda música do ranking. A banda ainda teve um crescimento de 310% na plataforma após o anúncio das novidades.

Aproveitando o lançamento, Deezer também revelou as 10 músicas* mais ouvidas da banda, confira abaixo: