Após dois anos, Good Vibe apresenta novo single e clipe de “Além do Céu”

Produzido por Thiago Stancev, o duo lança o single que marca seu retorno à música. “Além do Céu” chega aos apps em 28 de março, sexta-feira

A banda Good Vibe apresenta o novo single "Além do Céu" para todo o seu público em 28 de março, sexta-feira. Transmitindo uma mensagem de valorização do presente e da simplicidade, o novo single destaca o poder transformador da arte e do amor. A faixa marca o retorno da dupla, após dois anos sem lançar materiais inéditos. A música é uma produção de Thiago Stancev, nome consolidado na cena do reggae e de outros estilos. Proprietário do estúdio Casa Velha, Stancev tem no currículo trabalhos como Acústico Planta e Raiz 25 Anos, e nomes como Pixote e Salgadinho .

"Além do Céu" reflete sobre a importância de viver plenamente e reconhecer o valor do essencial. A letra nasceu da experiência do vocalista Lucas Good Vibe, que descreve seu sentimento ao deixar Mariana (MG) e se ver em meio à movimentada São Paulo:

"Eu acho que esse som fala muito sobre mim e sobre o que eu vivi naquele tempo em que morava em Mariana. Fui para São Paulo gravar um projeto de reggae como tecladista e me vi em meio a milhões de pessoas... Eu, lá de Mariana, sem entender como fui parar ali", conta o artista.

A composição aconteceu na capital paulista, durante esse período de transição, e faz essa reflexão sobre as mudanças entre estados. Além disso, serve como base para pensar sobre as experiências da vida:

"O refrão, que fala 'vou além do céu, além do Sol, além do som', expressa isso. Eu estava além do que poderia ter imaginado para mim naquele momento, através da música que me rodeava, através do reggae. Estava em São Paulo gravando teclas e expandindo conexões."

Como uma banda independente, o grupo encarou desafios para concluir seus próximos passos, que é manter a essência do reggae com mensagens inspiradoras e reflexivas. Inspirados por Bob Marley, Gilberto Gil, Groundation, Steel Pulse, Mato Seco, Ponto de Equilíbrio e Planta & Raiz, sua sonoridade mistura o reggae tradicional com a identidade mineira da banda, unindo positividade e swing brasileiro. A faixa também ganha um visualizer com imagens que foram captadas na Serra da Cantareira, onde os integrantes residiram ao chegar a São Paulo.

Sobre Good Vibe

Com mais de 6 milhões de streams nos apps de música, o duo Good Vibe é formado por Lucas Good Vibe e Jilsom. Criado em 2013 por Lucas na cidade de Mariana, os mineiros adicionam suas raízes em um som autoral e cheio de energia positiva. Ao longo da carreira, colecionam parcerias, como o cantor e compositor Julies na faixa “Quando Você Vem”.