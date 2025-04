Após hit com Zé Felipe, Lucas LM lança música com gostinho de chocolate “Medusa (Cacau Show)” promete viralizar com mistura de reggaeton e funk Cartão de Visita|Do R7 16/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h46 ) twitter

“Medusa (Cacau Show)” promete viralizar com mistura de reggaeton e funk

Após conquistar o público com o sucesso “Foguenta”, em parceria com Zé Felipe, Lucas LM está de volta com mais um lançamento poderoso e cheio de personalidade. Apostando numa mistura explosiva de reggaeton com funk, o artista apresenta “Medusa (Cacau Show)”, uma faixa envolvente e divertida — com gostinho de Páscoa e cara de hit pop.

De olho na data comemorativa, “Medusa (Cacau Show)” traz batidas quentes em uma vibe contagiante e já vem crescendo nas trends, especialmente no TikTok — onde Lucas acumula cerca de 10 milhões de curtidas em seu perfil. O verso “nem a Cacau Show tem esse bombom” caiu no gosto do público e está sendo usado com muito bom humor para flertar e elogiar. A faixa está disponível nas plataformas digitais pela SoundOn, e o videoclipe já pode ser conferido no canal do artista no YouTube.

Seu lançamento anterior, “Foguenta”, em parceria com Zé Felipe, ultrapassou os 8 milhões de plays, figurando entre os virais do Brasil e Portugal no Spotify. O reggaeton é uma releitura de “Yandel 150” de Feid e Yandel. Com carisma, presença de palco e talento para unir ritmos latinos ao estilo brasileiro, Lucas LM mostra por que é um dos nomes mais promissores da cena atual.

“Medusa (Cacau Show)” - Lucas LM

Compositores: Pedro Gabriel Silva Queiroz, Lourran Iruan Alves Lourenço, ISAAC HILLERY LOBO DE OLIVEIRA, Marlon Gabriel Rodrigues Bernardo, Andrew Renan de Souza Leitão

Ouça aqui: Link