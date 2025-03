Após muitos pedidos, Ludmilla anuncia novo show da turnê Numanice 3 no Rio de Janeiro Após uma jornada de sucesso pelo Brasil e exterior, show na capital carioca será o encerramento da turnê Cartão de Visita|Do R7 25/03/2025 - 18h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h25 ) twitter

Após uma jornada de sucesso pelo Brasil e exterior, show na capital carioca será o encerramento da turnê

Iniciada em 17 de agosto de 2024 em Salvador, com mais de 30 mil pessoas e ingressos esgotados, a turnê Numanice 3, de Ludmilla,percorreu o Brasil e o exterior e conquistou multidões por onde passou. Foi a primeira vez que a turnê foi para o exterior, com shows em Lisboa, em setembro do ano passado, e em Miami, marcado para o dia 5 de abril. Agora, atendendo aos inúmeros pedidos dos fãs, o grandioso encerramento da turnê será no Rio de Janeiro, no dia 26 de julho. O show final promete ser uma noite histórica, com muito pagode, energia contagiante e a celebração de tudo o que o Numanice representa.

A venda de ingressos para esse evento único começa nesta quinta-feira, 27 de março, às 12h! Durante o anúncio, nas redes sociais, Ludmilla disse: “É, galera, tá chegando ao fim nossa tour Numanice :(" — uma mensagem para os fãs, que agora têm a chance de viver a última apresentação dessa turnê tão especial.

Durante esses meses na estrada, o Numanice conquistou multidões com seu repertório de sucessos, contando com participações especiais de grandes nomes da música, como Ivete Sangalo, Liniker,Mari Fernandes, Sorriso Maroto, Rael, entre muitos outros. A turnê também contou com uma produção grandiosa, consolidando-se como uma das maiores labels musicais do Brasil, atravessando o país e lotando arenas em diversas cidades. Os ingressos esgotam em minutos, comprovando a força dessa conexão única entre Ludmilla e seu público.

Além dos números impressionantes de público, o Numanice também reflete sua grande relevância digital. Com mais de 4 bilhões de streams em todas as plataformas, a série de álbuns é um marco na carreira de Ludmilla. O Numanice é também um agente de transformação social. Até o momento, a turnê arrecadou quase 20 toneladas de alimentos, que foram destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade, e gerou mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, reafirmando o compromisso de Ludmilla com o impacto positivo nas cidades que visita. Desde sua criação, o espetáculo já foi presenciado por mais de 500 mil pessoas, e o faturamento estimado gira em torno de R$ 185 milhões, o que marca o Numanice como um marco histórico para a indústria do entretenimento