Após parceria com Armandinho, Macucos anuncia “Medida Certa” e novidades do EP A banda lança o novo hit em 26 de abril e aquece para o lançamento de seu novo EP, que chega aos apps no segundo semestre

Alto contraste

A+

A-

A banda lança o novo hit em 26 de abril e aquece para o lançamento de seu novo EP, que chega aos apps no segundo semestre

Faça o pre-save: https://lnk.dmsmusic.co/ macucos_medidacerta

Os Macucos estão prontos para ‘perfumar’ o mundo com a sua nova canção intitulada de “Medida Certa”. A sonoridade inigualável, acompanhada de uma letra romântica junto de um belo reggae, é a nova aposta para conquistar fãs e admiradores deles. A banda ainda revelou que está preparando um EP para o segundo semestre de 2024.

Com a letra da canção assinada por Beto Pepê e Junior Barriga, a banda busca trazer muito amor e encher o mundo de perfume, juntamente do toque verdadeiro que cria aquela conexão que chamamos de amor, além da produção musical de Signobeat, Gabriel Rocha, Frederico Nery.

Publicidade

Os Macucos contam que a canção tem um lugar especial para eles e que evoca as raízes de quando a banda começou a carreira:

“Medida Certa” é uma canção muito especial para nós. Ficamos alguns anos sem gravar canções de Beto Pepê, compositor dos principais sucessos da banda. Nosso último single, um colab com Armandinho, a música, “Lugar Que Se Quis”, é uma composição dele. Agora essa nova canção, “Medida Certa”, com arranjos feitos com muito carinho e remetem as raízes da banda. Além do belo trabalho dos produtores, fechamos com chave de ouro com a masterizarão de Fili Filizzola em Los Angeles.”, contou a banda.

Publicidade

Novo EP em breve

“Medida Certa” é a terceira canção de um EP com músicas inéditas, com duas que a banda mantém em segredo. A nova faixa vem depois de “Flor" e "Tangerina”, escrita por Xande Mendes, Fred Ney e Marcelo Mira e o também de “Lugar Que Se Quis”, o hit mais recente da banda, que conta com parceria de Armandinho, já soma quase 300 mil streams no Spotify.

Publicidade

Lyric Video Animado

Já para o projeto de Lyric Video, a banda chamou Rodrigo Pysi para um projeto visual que conta com as suas animações e edições, além das ilustrações de Anna Montouto e com a garantia de que será muito colorido e cheio de vida, para alegrar ainda mais a canção. O lançamento está marcado para 10 de maio.

Sobre Macucos

Com uma trajetória marcada por autenticidade e originalidade em mais de 20 anos de história, os Macucos tem se destacado no cenário musical brasileiro. Originária da Praia de Itapoã, em Vila Velha–ES, a banda teve seu início em um Luau especial, marcando o surgimento de uma sonoridade única.

Os Macucos já dividiram os vocais com grandes nomes: duas vezes com Armadinho (“Lugar Que Se Quis” e “Tchau”),Planta & Raiz (“Para Te Ver Sorrir”), Maneva (“Deixa Ela”) e Tati Portela (“Foi Sem Querer”), além de participar de grandes festivais como Vitória Music Festival; Guarafest; Festival de Verão de Salvador, Forreggae em São Paulo, entre outros.

Já dividiu também o palco com várias bandas de renome nacional, tais como: Cidade Negra, O Rappa, Skank, Tribo de Jah, Natiruts, Planta e Raiz, Alma D´Jem, Detonautas, Tihuana, Ivete Sangalo, Charlie Brown Jr. entre outras. Com a realização da VVS Studio Records e distribuição pela Downtown, Macucos está preparando terreno para um EP que promete ser uma experiência musical memorável.

Ficha técnica

Música: Medida Certa

Artista: Macucos

Composição: Beto Pepê / Junior Barriga

Produção Musical: Signobeat, Gabriel Rocha, Frederico Nery

Engenheiro de Gravação: Signobeat

Mixagem: Gabriel Leite

Masterização: Fili Filizzola

Bateria: Leomar

Baixo: Gabriel Rocha

Guitarras: Xande Mendes e Vinícius Gigante

Teclados: The flash e Diego Vertigo

Percussão: Górgias Gomes

Backing Vocals: Bella Mattar e Morenna

Voz: Frederico Nery

Realização: VVS STUDIO RECODS

Distribuição:Downtown