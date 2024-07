Após registrar recordes de frio, Monte Verde (MG) vai encerrar “Inverno nas Montanhas” Destino tem menor temperatura do país em 2 dias seguidos e fechará festival com exibições musicais e de balé; banda cover dos Bee Gees... Cartão de Visita|Do R7 29/07/2024 - 17h53 (Atualizado em 29/07/2024 - 17h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Destino tem menor temperatura do país em 2 dias seguidos e fechará festival com exibições musicais e de balé; banda cover dos Bee Gees agita o VillaLeta

Monte Verde justificou a sua condição de tradicional destino de inverno ao registrar a menor temperatura do Brasil, nos dias 19 e 20 de julho, com respectivos 2,8ºC e 1,6ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). E o mesmo órgão confirmou uma mínima de apenas 0,4ºC, na última terça-feira, quando a localidade só não foi mais gelada do que Nova Friburgo (RJ), com 0,2ºC. Em meio a essa atmosfera, o distrito de Camanducaia, a apenas 160 quilômetros de São Paulo no Sul de Minas, vai presentear os seus turistas neste sábado (27) com uma agenda cheia de atrações culturais.

A data marca o encerramento do festival “Inverno nas Montanhas 2024” e terá apresentações de dois grupos musicais e um de dança. A primeira dessas exibições começa às 14h com a companhia de balé da ABMV (Associação Beneficente de Monte Verde), na Galeria Suíça, onde ainda ocorrerão performances de grupos de hip hop, dança folclórica alemã e canto, que fazem parte deste mesmo projeto cultural promovido pela entidade local.

A programação do festival neste sábado conta também com as exibições da Companhia Celta Brasil, de música típica irlandesa, a partir das 15h, na Galeria Suíça. No mesmo local, às 19h, o conjunto Risco Quarteto de Cordas vai finalizar o evento, que foi aberto no dia 29 de junho, com a quadrilha junina “Cia Mas Por quê?”, atração inédita na história dessa festividade, e depois contou com uma série de atividades culturais gratuitas ao público em todos os sábados de julho.

Publicidade

O “Inverno nas Montanhas” é realizado pela MOVE e pela Prefeitura de Camanducaia, com patrocínio do Sebrae e apoio da Associação Comercial de Monte Verde (ACMV) e Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Serras Verdes. “É um orgulho muito grande ter a nossa entidade como uma das realizadoras de mais uma edição deste festival, que é um dos eventos mais aguardados do ano em Monte Verde e vem ajudando a atrair uma grande quantidade de turistas durante a temporada da estação mais fria do ano. E quem estiver no distrito neste sábado poderá curtir ótimas atrações culturais, além das diversas excelentes opções de passeios, restaurantes e outros programas que o nosso vilarejo oferece”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE.

Ao proporcionarem uma diversificada programação de qualidade e gratuita ao público ao longo do festival, os organizadores do “Inverno nas Montanhas” têm a expectativa de receber mais de 200 mil turistas até o final deste mês.

Publicidade

Bee Gees Forever no VillaLeta

Também neste sábado, o VillaLeta, localizado em um espaço de natureza exuberante com 20 mil m², vai promover uma outra boa alternativa de atividade cultural em Monte Verde. O estabelecimento abrigará o show da Bee Gees Forever, elogiada banda cover de um dos grupos de maior sucesso na história da música pop. A apresentação está marcada para começar às 16h. E para o mesmo horário e local, em agosto, também já estão agendadas as performances de conjuntos que fazem tributo ao Red Hot Chili Peppers, no dia 3, e ao Queen, uma semana depois.

Publicidade

Os preços dos ingressos para o VillaLeta, aos sábados, variam de R$ 30 (crianças de 3 a 11 anos) a R$ 60 (pessoas a partir de 12 anos), sendo que os idosos com 60 anos ou mais pagam R$ 40 pela entrada no local. Mais informações no site e pelo telefone/WhatsApp: (35) 99753-4333.

Curso no Espaço de Arte Cristina Bottallo

Outro atrativo cultural agendado para este sábado em Monte Verde é o curso promovido no Espaço de Arte Cristina Bottallo, onde a professora e arte-terapeuta Marilena Valentim vai ensinar, no período das 10h30 às 17h30, como construir uma boneca de pano poética. Esses delicados objetos, confeccionados à mão, são reconhecidos por sua originalidade e sensibilidade, proporcionando uma experiência estética que combina arte visual com narrativa de poesia.

Não é preciso saber costurar para produzir as bonecas e quem participar da experiência também vai aprender todas as técnicas para depois criar outros modelos desta peça.

Com vagas limitadas, o curso continua com inscrições abertas e pode ser feito em diferentes formatos, oferecendo as opções de aulas durante o dia todo ou de oficinas avulsas aos participantes. Mais informações com a própria Cristina Bottallo no WhatsApp: (11) 99171-7075.

Previsão de mais frio após recordes

Depois de registrar por duas vezes, em julho, a menor temperatura do Brasil, Monte Verde promete ter frio intenso nos próximos dias. A previsão do Inmet indica o distrito de Camanducaia com mínimas de 5ºC nesta sexta-feira e de 6ºC para sábado e domingo .

Com base nas medições divulgadas pelo instituto meteorológico ao longo de 23 dias em julho, foi de justamente 6ºC a temperatura média mínima do vilarejo mineiro no mês, em que, por 12 vezes, o destino também ficou entre as oito localidades mais frias do país. Isso ocorreu, por exemplo, na última quarta-feira (24), quando os termômetros apontaram 3,8ºC, a sexta marca mais baixa daquele dia.

Confira as menores temperaturas mínimas de Monte Verde em julho*:

1/7 – 5,4ºC

2/7 – 2,2ºC

3/7 – 4,8ºC (6ª menor do Brasil)

4/7 – 6,9ºC (5ª menor do Brasil)

5/7 – 5,2ºC (7ª menor do Brasil)

6/7 – 6,7ºC

7/7 – 7ºC

8/7 – 7,4ºC

9/7 – 11,2ºC

10/7 – 10,7ºC

11/7 – Sem registro do Inmet na data

12/7 – 10,1ºC

13/7 – 12,1º C

14/7 – 10,8ºC

15/7 – 7,7ºC

16/7 – 6,6ºC (8ª menor do Brasil)

17/7 – 6,3ºC (5ª menor do Brasil)

18/7 – 3,5ºC (4ª menor do Brasil)

19/7 – 2,8ºC (Menor do Brasil)

20/7 – 1,6ºC (Menor do Brasil)

21/7 – 1,4ºC (2ª menor do Brasil)

22/7 – 4,4ºC (7ª menor do Brasil)

23/7 – 0,4ºC (2ª menor do Brasil)

24/7 – 3,8ºC (6ª menor do Brasil)

*Fonte: Inmet

Programação das próximas atrações do Inverno nas Montanhas 2024*:

27/7 – Sábado

14h – Ballet ABMV

15h – Companhia Celta Brasil (música irlandesa)