Após sucesso de primeiro single pela Alma Music, Stefano lança a faixa "Eclipse"

Alto contraste

A+

A-

Desde que assinou com a Alma Music em 2023, Stefano tem trabalhado para alcançar novos patamares. Seu single anterior, "Café", lançado no final de 2023, foi um sucesso tanto de público quanto de crítica, e já passa dos 1.1 milhão de plays apenas no Spotify, consolidando ainda mais seu nome no cenário musical

Ouça “Eclipse” em todas as plataformas digitais

O cantor e compositor Stefano, reconhecido por sua autenticidade e sensibilidade musical, lança nesta sexta-feira (14) seu mais novo single "Eclipse", através do selo Alma Music. A faixa, que já está disponível em todas as plataformas digitais, promete cativar o público.

Stefano, natural de São Gabriel (RS) e atualmente residente em Belo Horizonte (MG), descreve "Eclipse" como uma criação quase espiritual. "Posso dizer que essa foi uma música que veio psicografada... comecei a fazer algumas nesse tema - relacionamento manipulador - (ultimamente tenho pensado no tema e assim tento fazer algo), eu já tinha feito a parte musical que também me ajudou nessa ambientação. Mesmo não vivenciando algo assim, fiquei feliz em poder traduzir do meu jeito uma situação assim", revela o artista.

Publicidade

Este é o terceiro single de Stefano, e marca uma evolução significativa em sua carreira. Conhecido inicialmente pelo estilo voz e violão, o cantor decidiu experimentar com uma produção mais rica e diversificada em "Eclipse". "Dessa vez senti que precisava de mais elementos, tanto para testar a reação de meu público por me conhecer no voz e violão, tanto para eu sentir a produção das minhas músicas com mais instrumentos, coisa que até então não existia. Estou contente com o resultado e espero daqui pra frente poder pensar mais além do estilo mais intimista que já tenho, visando também formação para shows maiores", explica.

A trajetória de Stefano na música começou cedo, aos 11 anos, quando ganhou seu primeiro violão e, autodidata, aprendeu a tocar com revistas de cifras. Após conquistar uma vasta audiência no YouTube e Instagram, onde conta com mais de 500 mil inscritos e 270 mil seguidores respectivamente, o artista decidiu dedicar-se inteiramente à música, abandonando a faculdade de Administração de Empresas a um semestre da formatura.

Publicidade

Suas influências musicais incluem ícones da MPB como Djavan, Tom Jobim, Milton Nascimento, Vander Lee, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. "Desde cedo já tocava as músicas de Djavan e não seria o músico que sou hoje se não fosse a influência dele", destaca Stefano.

Com o lançamento de "Eclipse", Stefano não só reforça sua presença na cena musical, mas também se prepara para reforçar um capítulo de sua carreira: os shows ao vivo. "Com certeza, o meu maior foco além dos lançamentos serão os shows, muitas pessoas me cobram há muito tempo, provavelmente por me acompanharem muito nas redes sociais e querendo ter esse encontro presencial, que é algo que também quero. Acima de tudo, quero trazer minha identidade, que já tenho fora dos palcos, para os shows da mesma forma", afirma.

Publicidade

Desde que assinou com a Alma Music em 2023, Stefano tem trabalhado para alcançar novos patamares. Seu single anterior, "Café", lançado no final de 2023, foi um sucesso tanto de público quanto de crítica, e já passa dos 1.1 milhão de plays apenas no Spotify, consolidando ainda mais seu nome no cenário musical.

Agora, com "Eclipse", Stefano convida os fãs a se juntarem a ele nesta nova jornada, prometendo entregar ainda mais emoção e autenticidade em cada nota e palavra. Este é apenas o começo de muitos outros lançamentos e shows que virão, levando a essência de sua música para cada vez mais pessoas.

Para ouvir "Eclipse", acesse as plataformas digitais de sua preferência e siga Stefano em suas redes sociais para acompanhar todas as novidades e próximas datas de shows.

CONFIRA A LETRA DE “ECLIPSE”

Escrita por Stefano

Doce talvez, só de olhar

E me perder pra me encontrar

nas tuas mãos

Insensatez, toda a tua tez

que vem pra me recompensar

depois pra me deixar sem opção

me leva até o limite

com teu ar de Afrodite

como o sol pra Galileu

num universo que é só teu

Me rende assim, me usa

com teus olhos de medusa

no eclipsar do amor

quero te ter outra vez

Doce talvez, só de olhar

E me perder pra me encontrar

nas tuas mãos

Insensatez, toda a tua tez

que vem pra me recompensar

depois pra me deixar sem opção

Me deixa do teu lado

pelo tempo que quiser

faz de mim um ser qualquer

no teu mundo de ilusão

Me quebra e me refaz

me desfaz logo o que fez

no eclipsar do amor

quero te ter outra vez

Insensatez, toda a tua tez

que vem pra me recompensar

depois pra me deixar sem opção

Sobre Stefano:

Stefano é um cantor e compositor de 31 anos nascido na cidade de São Gabriel (RS) e que atualmente reside em Belo Horizonte (MG).

Sua relação com a música começou cedo, quando com apenas 11 anos ganhou o seu primeiro violão e, autodidata, começou a praticar o instrumento com revistas de cifras que tinha na época.

Mas foi apenas anos depois, quando começou a postar releituras e músicas autorais em seu canal oficial no YouTube (que hoje já está chegando aos 500 mil inscritos) e Instagram (200 mil seguidores), que decidiu seguir a carreira musical. A resposta positiva e o carinho do público de diversos lugares de todo o mundo foi um incentivo para o artista seguir seu sonho. Como aquelas histórias que vemos em filmes, Stefano chegou a iniciar a faculdade de Administração de Empresas, mas há um semestre da formatura, largou tudo para tentar a vida musical na cidade de São Paulo.

Stefano cita mestres da música brasileira como Djavan, Tom Jobim, Milton Nascimento, Vander Lee, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil como suas maiores inspirações em sua carreira autoral. Ele conta que desde cedo já tocava as músicas de Djavan e que não seria o músico que é hoje se não fosse a influência do cantor alagoano.

Hoje o seu maior sonho é ser reconhecido por suas músicas próprias e fazer shows com esse repertório em todos os lugares possíveis. Após assinar com o escritório de gerenciamento de carreiras e selo musical Alma Music em 2023, Stefano promete mostrar ao mundo todo o talento deste gaúcho com coração paulista e mineiro que já conquistou a Internet e agora prepara voos ainda mais altos.

Links Stefano:

Instagram

YouTube

Spotify