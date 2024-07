Após sucesso de público e crítica, o espetáculo Vista para as montanhas chega em São José dos Campos As apresentações acontecem ainda em São Paulo e Ribeirão Preto Cartão de Visita|Do R7 29/07/2024 - 16h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 16h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As apresentações acontecem ainda em São Paulo e Ribeirão Preto

Dias 2 e 3 de agosto, sexta e sábado, às 21h, a peça Vista para as Montanhas estará no Teatro Colinas, de São José dos Campos. Ingressos a partir de R$ 40,00. A direção é do renomado Pedro Granato tendo no elenco Beto Bellini, Samira Lochter, Gustavo Merighi, Bianca Müller e Matheus Cirillo. A produção é da Faz Centro de Criação, com co-realização do Pequeno Ato. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, através do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura e Indústria Criativas.

Em São Paulo fica em cartaz durante todo o mês de agosto, às quintas-feiras, às 20h30, no Pequeno Ato, dias 8, 15, 22 e 29 e 5 de setembro. Ingressos Gratuitos.

Em Ribeirão Preto, a apresentação é dia 26 de agosto, segunda-feira, às 20h. Ingressos Gratuitos.

Publicidade

O texto do premiado norte-americano Lee Blessing é ambientado em Nova Iorque em 2014, e muito atual. Diferenças de pensamento, inclusive políticos, de familiares, promovem uma verdadeira tensão na convivência, ou na falta dela.

Sinopse: O pai, ex-diplomata, está rompido faz tempo com o filho do primeiro casamento. Ele resolve promover um jantar com seu filho, agora um senador que concorre à vaga de vice-presidente americano e suas respectivas esposas. Os conflitos começam.

Publicidade

O espetáculo Vista para as Montanhas parece escrito para o momento atual. Semanas antes da eleição americana, um jovem senador é alçado à vice do candidato republicano, favorito nas pesquisas. Ele e sua mulher reencontram o pai, radicalmente contrário ao posicionamento político do filho em uma casa nas montanhas para um embate que vai abalar toda a família - e também as eleições.

“Você fatalmente brigou com alguém por política nos últimos tempos. Na sua família muitas pessoas devem estar com as relações estremecidas por terem visões opostas. E ainda assim, famílias. A família e a política nos acompanham em cada passo. Por mais que tentemos ignorar. Estão em nós, nos definem, e cabe a nós definir novos caminhos para escalar essas montanhas,” comenta Granato.

Publicidade

“Na época do Vista para as Montanhas, já éramos uma sociedade muito mais fragmentada, politicamente e socialmente. Nossa capacidade de olhar uns aos outros como cidadãos agora é assombrada para sempre pela pergunta: "Que tipo de cidadão é este?". A menos que uma sociedade trabalhe constantemente para se tornar mais civilizada, ela está condenada a se tornar mais bárbara”, escreve Blessing.

É mostrar nossos escárnios e nossas virtudes para que possamos analisar os escárnios e potencializar as virtudes /Beto Bellini

Em Vista para as Montanhas, a trama se desenrola em 2014, 30 anos após o primeiro ataque nuclear e a consolidação da profunda amizade entre dois diplomatas. John, um idealista de esquerda filiado ao partido Democrata, e sua esposa Isla residem em sua casa em Hudson, Nova Iorque, onde recebem Will, seu filho do primeiro casamento, agora um pragmático jovem senador da direita e filiado ao partido Republicano, prestes a se tornar vice-presidente dos Estados Unidos na próxima eleição, acompanhado de sua esposa Gwynn.

A relação entre pai e filho é marcada por décadas de rancor e silêncio, mas John decide convidar Will para tentar persuadi-lo a abandonar a carreira política, valendo-se da ameaça de revelar uma carta que pode comprometer sua candidatura. O embate entre os dois atinge um ápice de violência física, permeado por momentos constrangedores e pitadas de humor ácido.

Faz Centro de Criação

A FAZ Centro de Criação atua desde 1994 no mercado teatral brasileiro, construindo uma trajetória de escolhas cuidadosas com os melhores profissionais e formando uma parceria de confiança com seus patrocinadores que lhe dão exclusividade de patrocínio há mais de 11 anos. Está entre as melhores produtoras do eixo Rio-São Paulo com mais de 38 produções e ainda lançamentos de livros, CDs de música e shows. As duas últimas peças encenadas tem texto de Lee Blessing, Um Passeio no Bosque e Vista para as Montanhas. Em 2016 Sinal de Vida, com texto de Lauro César Muniz e direção de Heitor Saraiva. Em 2012 realizou a produção da peça Quarto 77 dirigida por Roberto Lage e protagonizada por Paulo Goulart Filho. Realizou a trilogia dirigida por Beto Bellini: Slavianski Bazaar em 2012, A Gaivota no Infinito do Espelho em 2013 e em 2014 com Senhorita Júlia e a Despedida de Si Mesma. Em 2015, produziu o espetáculo Fando e Lis novamente inspirado em texto de Fernando Arrabal e dirigido por Erika Barbosa.

“E já se foram 30 anos fazendo teatro em mais de 38 estreias... E quando escolhemos o nome desse grupo/produtora, nosso sonho era viver de teatro. Idealismo? Utopia? Nós conseguimos. Um grupo de teatro é algo muito difícil de forjar, um grupo coeso é quase impossível, são muitas pessoas, muitas ideias, muitas escolhas”.

Ficha técnica

Autor: Lee Blessing

Tradutor: Claudio Botelho

Diretor: Pedro Granato

Elenco: Beto Bellini, Samira Lochter, Gustavo Merighi, Bianca Müller e Matheus Cirillo

Diretora de Produção: Erika Barbosa

Iluminadora: Laiza Menegassi

Cenógrafo: Diego DAC

Cenotécnico: José Roberto Tomasim

Figurinista: Samya Pascotto

Programador Visual: Renan Marcondes e Vitor Cast

Produtores Executivos: Beto Bellini e Gustavo Merighi

Assessoria de imprensa: Miriam Bemelmans

Mídias Sociais: Carolina Romano

Assistente de Produção: Pedro Ivo Pires

Assistentes de Direção: Carolina Romano e Camila Johann

Visagista: Susi Merighi

Operador de Luz: Juliana Morimoto

Operador de Som: Pedro Ivo Pires

Equipe de Filmagem: Renato Heleno – Meridiano Filmes

Fotografia: Cia Onze Photograph Oficial

Produção: Faz Centro de Criação

Co-realização: Pequeno Ato

Serviço:

Vista para as Montanhas

São José dos Campos

Dias 2 e 3 de agosto, sexta e sábado, às 21h

Teatro Colinas

Av. São João, 2200 - Jardim das Colinas

São José dos Campos - SP, 12242-000

https://www.teatrocolinas.com. br/

324 lugares

Ingressos: Inteira: R$ 80,00 e meia R$ 40,00

São Paulo

Dias 8, 15, 22 e 29 de agosto e 5 de setembro, sempre às quintas-feiras, às 20h30

Pequeno Ato

Rua Dr. Teodoro Baima, 78 - Vila Buarque

São Paulo - SP, 01220-040

50 lugares

Ingressos Gratuitos

Ribeirão Preto

Dia 26 de Agosto, segunda-feira, às 20h

Teatro Municipal de Ribeirão Preto

Via São Bento - Campos Elísios

Ribeirão Preto - SP, 14085-430

515 lugares

Ingressos Gratuitos

Instagram @vistaparamontanhas

Classificação: 14 anos