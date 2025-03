Após sucesso em 2025, Paracuru Folia anuncia trio elétrico e palco com grandes atrações para 2026 O Paracuru Folia fez história em 2025, reunindo uma multidão e consolidando-se como o maior Carnaval do Ceará Cartão de Visita|Do R7 06/03/2025 - 19h45 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h45 ) twitter

O Paracuru Folia fez história em 2025, reunindo uma multidão e consolidando-se como o maior Carnaval do Ceará. Com um impacto econômico recorde e grande repercussão nas redes sociais, o evento se firmou como o destino preferido dos foliões. Agora, a organização já prepara um Carnaval ainda maior para 2026, com a novidade de um trio elétrico de grande porte e um palco fixo, garantindo uma estrutura mais completa e atrações de peso.

A prefeita Gabi do Aquino celebrou o sucesso do evento e destacou a importância do crescimento do Carnaval para Paracuru.

"O Carnaval de 2025 foi um divisor de águas para nossa cidade. Tivemos recorde de público, um crescimento impressionante na economia e a certeza de que Paracuru se tornou o destino número um do Ceará. Para 2026, queremos proporcionar uma experiência ainda mais grandiosa, e por isso estamos investindo na chegada do trio elétrico e na montagem de um palco fixo, trazendo mais atrações e conforto para os foliões", afirmou.

A secretária de Turismo e Meio Ambiente, Yasmin Freire, reforçou o impacto positivo do evento para o turismo local e a projeção nacional que Paracuru vem conquistando.

"O Paracuru Folia já é referência no estado e agora estamos prontos para dar um passo ainda maior. Tivemos um crescimento de 500% nas buscas pelo nome de Paracuru no Google, mostrando que nossa cidade está no radar dos turistas. O trio elétrico e o palco fixo vão elevar ainda mais o nível da nossa festa, garantindo diversidade musical e mais infraestrutura para os foliões", destacou.

Com as novas atrações, o Paracuru Folia 2026 promete superar todas as expectativas, consolidando-se como um dos maiores carnavais do Nordeste. O anúncio dos artistas que subirão ao trio elétrico e ao palco deve ser feito nos próximos meses, aumentando ainda mais a ansiedade do público para a maior festa já realizada na cidade.