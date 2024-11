Após sucesso nas redes sociais, Felipe Amorim lança “Medley Canoa” ao lado de Nattan e Pedro Sampaio Single conta com participação de MC J Mito, MC Xangai, MC TH e MC Dricka; Artista também divulgou a faixa “Mó Fita”, em parceria com...

Felipe Amorim é sinônimo de criatividade e muita música! Na última quinta-feira, 14, o artista lançou duas novas faixas de surpresa para seus fãs, sendo elas: “Medley Canoa”, ao lado de Nattan, Pedro Sampaio, MC J Mito, MC Xangai, MC TH e MC Dricka [LINK], e “Mó Fita”, com DG e Batidão Stronda, Bonde do Gato Preto e MC Kadu [LINK]. As duas músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

O “Medley Canoa” foi inicialmente feito por Felipe e Nattan e publicado nas redes sociais, mas ganhou uma grande repercussão. Hoje, com o lançamento oficial nas plataformas, os fãs podem curtir os artistas dando uma nova roupagem às músicas “Menina do Job”, “Escada do Prédio”, “Mal Caminho” e “Pede Que Eu Te Dou”, ganhando toques que vão desde o piseiro ao eletrônico.

“Fizemos essa música poucos dias antes de um show em Canoa Quebrada (CE), onde íamos dividir o palco. Postamos nas redes sociais de brincadeira para nossos seguidores, mas o áudio acabou ganhando muita repercussão, as pessoas realmente gostaram (risos)”, comenta Felipe Amorim. “Por isso, decidimos lançar nas plataformas digitais e gravar um clipe, que vai sair muito em breve para vocês curtirem”, diz finaliza Felipe Amorim.

Além do medley, o artista divulgou o single “Mó Fita - DBMIX”, com DG e Batidão Stronda, Bonde do Gato Preto e MC Kadu. Com refrão cativante e batidas de funk, a faixa chega com grande potencial de se transformar em mais um hit do músico.

Felipe Amorim acumula quase 9.5 milhões de ouvintes mensais e ultrapassa os três bilhões de visualizações no YouTube. O artista é um dos principais cantores do nordeste do país, ganhando cada vez mais notoriedade com suas músicas viralizando nas redes sociais.