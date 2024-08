Após temporada como jurado do Canta comigo, Federado lança novo single Uma das novas vozes do samba do Bixiga (SP), ator, cantor e compositor dá início aos laçamentos do seu segundo EP Cartão de Visita|Do R7 29/08/2024 - 17h42 (Atualizado em 29/08/2024 - 17h42 ) ‌



Uma das novas vozes do samba do Bixiga (SP), ator, cantor e compositor dá início aos laçamentos do seu segundo EP

O músico, compositor e ator paulistano Federado lança nesta quinta-feira (29/8) o single De novo, amor?!, primeiro do seu segundo EP, que chegará completo até o final do ano. Composta há cinco anos num dia de muita inspiração com o amigo e produtor TH, em um hotel em frente à Portela, a música chega enfim ao público como a concretização de uma estética perseguida há anos pelo artista e sua galera, unindo o melhor da tradição do samba com um jeito moderno de se expressar e anunciando o que vem no novo trabalho.

“Parece que eu já estava preparando esse lançamento desde quando eu comecei a cantar, lá no início. Porque eu acho que, de fato, só agora a gente conseguiu materializar algumas coisas que já estavam na ideia há muito tempo.Quando a gente começou a montar o quebra-cabeça, quisemos pensar, primeiro, em uma canção marcante para fechar o disco.E essa canção era justamente a primeira que a gente fez”, afirma o cantor, que costuma usar o plural majestático porque, apesar de se referir a um projeto solo que leva seu nome, compreende que se trata de um trabalho coletivo, acima de tudo. E a novidade não vem sozinha: ela oficializa também o nome artístico do cantor, que antes utilizava o primeiro nome, Vitor, agora apenas como Federado.

‌



De novo, amor?!, é uma canção sobre autocuidado. “Eu acho que a grande mensagem desta canção é entender que a gente precisa cuidar da gente, ter muita maturidade, muita cautela, olhar pra dentro de si e dizer a frase que eu acho que é o grande mote da canção: “Não te quero mal, mas eu vou recomeçar”, repete, como um mantra.

Musicalmente, é um pagode que reverencia a tradição do samba agregando, respeitosamente, modernidades que o atualizam. “Eu sou um cantor de samba pop. Como eu carrego toda essa base do samba raiz, eu consigo passear tranquilamente por outros elementos”, afirma o sambista forjado na tradição boêmia do bairro Bixiga. “E a gente inicia esse novo momento cantando uma canção que vem acompanhada de uma história de amor que, como qualquer pagode, tem aquela sofrência, mas acompanhada de uma boa melodia e uma percussão que faz com que a gente sorria e cante essa tristeza como se isso fosse nada, como se fosse uma grande alegria”, sentencia.

‌



SOBRE O ARTISTA

Vitor Federado começou a carreira aos seis anos de idade, como ator, fazendo comerciais para a TV. Oriundo da periferia de São Paulo, ainda criança mudou-se para o bairro Bixiga, onde cresceu influenciado pela tradicional cena de samba do bairro e viu de perto mestres como Almir Guineto, Arlindo Cruz e Beth Carvalho. Fez parte de um projeto social e participou da bateria da escola de samba Vai-Vai por dez anos. Hoje é um dos intérpretes da escola.

‌



Até os 16 anos, tentou carreira no futebol, mas abandonou para se dedicar à música. “Como um bom sambista, um bom pagodeiro, o futebol e a arte sempre estiveram muito interligados na minha vida”, declara o artista. Com a mesma idade, entrou para o elenco da série Pedro e Bianca (TV Cultura), interpretando Leonardo, par romântico da personagem-título. Após o fim da série, lança seu primeiro álbum solo autoral, Volume 1. Também escreveu diversos sambas enredo para diferentes escolas de samba, incluindo a Lavapés, mais antiga de São Paulo.