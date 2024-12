Aqualand Resort anuncia cardápios especiais para Natal e Réveillon Empreendimento paraense combina pratos tradicionais das festas com ingredientes regionais Cartão de Visita|Do R7 05/12/2024 - 16h08 (Atualizado em 05/12/2024 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empreendimento paraense combina pratos tradicionais das festas com ingredientes regionais

O Aqualand Resort, localizado a cerca de 220 km de Belém (PA), divulgou os cardápios que serão servidos nas ceias de Natal e Réveillon. O resort, que integra um complexo com parque aquático, é uma alternativa para quem deseja passar as festas de fim de ano na região Norte do país.

Com 182 unidades habitacionais distribuídas em três torres, o resort oferece acomodações cinco estrelas, com serviços impecáveis e acesso a todas as atrações do Aqualand Park. O parque conta com mais de 20 atrativos para todas as idades, além de restaurantes com opções de massas, grelhados e lanches.

Para a ceia de Natal, o resort preparou um menu especial com antepastos e mesa de frios, entradas e saladas, além de pratos principais como chester picante no tucupi e jambu, arroz paraense com castanhas, quiche de camarão com jambu, bacalhau em natas e peru assado tradicional em fio d'ovos. Além de doces como bolo natalino e mousse de chocolate branco com amoras.

‌



Já na noite de Réveillon, os hóspedes poderão desfrutar de uma ceia com salada de lentilha, patê de filhote em tucupi, filhote à manuère, confit de pato ao molho de laranja, pernil ao molho de hortelã e silveirinha de camarão, entre outras opções. Para finalizar a noite, sobremesas como peras ao vinho, torta de limão siciliano e torta Saint Honoré.

Salinópolis, conhecida por suas praias, como Atalaia, Farol Velho e Maçarico, é um dos principais destinos turísticos do Pará. A cidade oferece ainda atrações como o Lago da Coca-Cola, a Fonte do Caranã e passeios de buggy ou quadriciclo pelas dunas.

‌



Além da experiência gastronômica, o Aqualand Resort contará com programação de atrações especiais para o Natal e Réveillon. As atividades deverão ser anunciadas em breve.

Para mais informações, acesse: www.aqualandresort.com.br