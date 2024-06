Areia (PB) terá 30 dias de festejos juninos

Alto contraste

São João em Areia terá um mês de festa com tradição, animação e forró pé de serra

A programação do São João promovido pela Associação de Turismo Rural e Cultural de Areia (Atura) promete um mês inteiro de atrações. Vai do dia primeiro a 30 de junho, em Areia, brejo paraibano. Os estabelecimentos associados que são hospedarias, restaurantes, cafeterias, floriculturas, engenhos e espaços de lazer, estão preparando shows que reúnem excelência em gastronomia e o carro-chefe da cidade, muita cachaça. Areia é reconhecida por lei como a “capital paraibana da cachaça”.

A cidade está pronta para receber moradores e turistas para celebrar uma das festas mais tradicionais do Nordeste do Brasil. Com muita animação, forró pé de serra e comidas derivadas do milho.

A programação inclui shows com bandas locais e regionais, quadrilhas juninas, procissões e muito cardápio junino, com o milho verde como estrela principal.

O evento é uma ótima oportunidade para vivenciar de perto a cultura areiense e uma festa típica do interior do Nordeste.

A abertura está prevista para acontecer no Restaurante Rural Vó Maria, com Milene Sales e Trio a partir das 12h do dia primeiro de junho. A partir das 15h, a festa é no Sítio Casa de Vó. Já às 19h, no Restaurante Azul Histórico é a vez de Yan Caio e às 20h a festa tem início no Restaurante Bambu Brasil, com o Xote Jeito Manhoso.

Na programação também têm atividades curiosas. Como um city tour na Jardineira Flor da Trilha. E a Festa da Comida de Milho, na Cafeteria A Talha, no dia 22 de junho, com muita comida boa e toda pegada regional.

O encerramento no dia 30 de junho terá Banda Xote Manhoso, a partir do meio dia, no Restaurante Vó Maria.

A maioria dos eventos na cidade é gratuita. É uma boa chance de curtir bastante passando uns dias em Areia, charmosa cidade do brejo paraibano.

De acordo com o Professor Leonaldo Alves, presidente da Atura, quem gosta de apreciar a essência do São João como uma festa tradicionalmente interiorana, tem tudo pra aproveitar bem reservando alguns dias no alto da serra de Areia. " Estamos animados e já em contagem regressiva para festejar com nossos visitantes, investindo em produtos, serviços e decoração da época", reforçou Leonaldo.

Pela magnitude do evento o Areia Convention & Visitors Bureau está apoiando essa iniciativa divulgando nacionalmente os festejos juninos de Areia.

Mais informações: www.instagram.com/ aturaareiapboficial e www.instagram.com/ areiaconventionbureau