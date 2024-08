Arena Olímpia promove Costelada com show de Arlindinho Cruz Evento open food marca inauguração oficial da nova grande casa de shows e eventos do interior de São Paulo Cartão de Visita|Do R7 29/08/2024 - 16h51 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h51 ) ‌



Evento open food marca inauguração oficial da nova grande casa de shows e eventos do interior de São Paulo

Para celebrar a inauguração oficial da Arena Olímpia Shows & Eventos, a Enjoy Hotéis & Resorts promove no feriado do dia 7 de setembro, a partir das 17h, a “Costelada Olímpia”, evento 100% open food com cardápio assinado pelo renomado chef Romer Pereira e show do sambista Arlindinho Cruz. Os ingressos estão à venda no site Q2 Ingressos.

Filho do renomado sambista Arlindo Cruz, Arlindinho é um dos grandes nomes da nova geração do samba, carregando consigo um legado musical de peso e uma voz marcante. Com repertório que mescla tradição e modernidade, Arlindinho conquista cada vez mais fãs e se consolida como compositor e intérprete talentoso com mais de 10 anos de carreira.

Outro destaque da festa, o chef Romer preparou para a Costelada Olímpia um cardápio especial, com Costela Fogo de Chão, arroz carreteiro, porco inteiro e frango no varal. Atuando há mais de 20 anos no mercado de carnes e churrascos, já participou de grandes eventos, como Villa Mix e Boteco do Gusttavo Lima, em Goiânia, além de ser fundador e idealizador do Brazza BBQ (festival de churrasco fundado em 2016).

Fortalecendo a programação do evento junto com esses dois destaques, a Costelada terá outras atrações, como DJ e espaço kids com brinquedos infláveis (Centopeia, Giro Radical, Tobogã com Piscina, Tobogã Master Tigrão, Combo T-rex e Kiddie Play Safari), além de atividades recreativas com mesa para atividades com desenhos, massinhas e oficinas. Um evento para a família.

Segundo Dáfnis Macédon, gerente da Arena Olímpia, além de proporcionar uma noite especial e marcante para olimpienses, turistas e visitantes de toda a região, a ideia do evento no dia 7 é apresentar o novo espaço também a potenciais contratantes, como empresários e promotores de eventos.

“Já temos muitas consultas de data para realização de eventos na arena em 2025, que vão desde corporativos de grandes marcas, shows com nomes expressivos do cenário musical, da comédia a eventos religiosos”, diz.

Serviço

Costelada Olímpia

· Dia 7 de setembro

· Das 17h às 23h

· Arena Olímpia: Rua Projetada A, s/nº – Parque do Sol, Olímpia, SP

· Ingressos: R$ 220 (preço único). Estudantes, idosos e PCD com documento de comprovação do benefício pagam meia

· Evento open food (bebidas serão cobradas à parte)

· Compras pelo site Q2 Ingressos