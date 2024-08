Arthur Pains lança "Selvagem": um álbum sobre identidade, crescimento e reencontro Arthur Pains reflete sobre sua própria trajetória com 27 anos, abordando a sensação de se sentir perdido e a importância de encontrar... Cartão de Visita|Do R7 21/08/2024 - 20h31 (Atualizado em 21/08/2024 - 20h31 ) ‌



Arthur Pains reflete sobre sua própria trajetória com 27 anos, abordando a sensação de se sentir perdido e a importância de encontrar um caminho próprio

Inspirado em vivências pessoais e busca por pertencimento e autoconhecimento, o cantor e compositor Arthur Pains estreia seu novo álbum de estúdio, “Selvagem”. O novo trabalho já pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming de música e conta com audiovisuais disponíveis no YouTube do artista.

"Selvagem" explora a busca incessante por identidade e pertencimento de um menino do interior que se vê imerso à agitação da vida urbana. O álbum percorre por temas de amor, amizade, e a complexidade de se perder e se reencontrar em busca de si mesmo.

"Uma busca por mim mesmo, amizades e amor, meu lugar no mundo. É também sobre me perder um pouco nesse processo, mas me reencontrar no final, acho que está tudo bem se sentir perdido aos 27 anos (risos)", declara o artista.

‌



As 11 faixas autorais que integram o projeto também abordam a raiva e trazem críticas à sociedade e à modernidade líquida e cada música é um capítulo dessa história que completa a narrativa do disco. O processo de composição começou em 2019, com algumas músicas previamente lançadas em seu EP "Savanna", que agora somam-se ao "Selvagem", resultando na história completa no novo álbum.

"A inspiração para as letras vem das minhas experiências pessoais, mas contadas através de um mundo fictício e personagens próprios do álbum. Nele eu me apresento como um leão que deixa a savana e vai em direção a cidade, tentando me encontrar. É um álbum sobre crescer, me encontrar e me perder algumas vezes", conta Arthur.

‌



Sonoramente, o disco é predominantemente pop, mas incorpora elementos de pop rock, trap, eletrônica e até blues, como na faixa "Marfim".

Audiovisual

‌



Arthur também destaca a importância do aspecto visual em seu projeto, afirmando que ele é essencial para ajudar o público a imergir no universo que criou para seu novo álbum. Recentemente, ele lançou três videoclipes interconectados que já podem ser conferidos em seu canal no YouTube, como os das canções "Royal Mane" e "Nasty Roar".

Além das duas músicas, o clipe da faixa-título, "Selvagem" também se encontra disponível no YouTube. "Esse foi o maior clipe que já fiz. Foram cerca de 26 horas de gravação (em 2 dias), mas o resultado valeu a pena, ele traduz muito bem o mundo do álbum, mas é legal que as pessoas vejam os outros clipes para terem a experiência completa".

O lançamento deste projeto completo nas plataformas digitais é a realização de um sonho para Pains, um sonho que começou em 2019 e agora está acessível ao público. "Agora esse álbum não é só meu, ele é do mundo e mal posso esperar pras pessoas ouvirem e se conectarem com as músicas também. Quero que o álbum signifique algo para as pessoas também, essa é a parte mais importante de todo trabalho", ressalta o artista.

