Atração internacional revive grandes sucessos de Whitney Houston no palco do Multiplan Hall

Cartão de Visita|Do R7 05/12/2024 - 19h48

Belinda Davids, a estrela sul-africana conhecida por suas icônicas interpretações das canções de Whitney Houston, se apresentará no palco do Multiplan Hall, em Ribeirão Preto e promete emocionar o público.

A cantora que passará por diversas capitais brasileiras, escolheu o Multiplan Hall em Ribeirão Preto para fazer apresentação única no interior do Brasil, na casa de shows do RibeirãoShopping, neste sábado as 21hs.

A voz que encantou milhares de fãs e críticos renomados da música internacional, transporta o público para momentos incríveis da música.

Essa é Belinda Davids, uma cantora sul-africana que já emocionou plateias em mais de 20 países, se apresenta em Ribeirão Preto. E o Multiplan Hall disponibilizou ainda mais mesas na área VIP, que se esgotaram rapidamente, porém agora novos lugares foram abertos. O público poderá se encantar com muitas canções, mas em especial com “I Will Always Love You”, “Greatest Love of All” e “I Wanna Dance with Somebody” são apresentadas de forma emocionante.

‌



Um verdadeiro show internacional no palco do Multiplan Hall, em Ribeirão Preto.

Data: 07 de dezembro de 2024

Local: Multiplan Hall, em Ribeirão Preto

Show time: 21hs

‌



Abertura das portas: 19:00hs

Ingressos à venda: Na bilheteria do Multiplan Hall e no site www.ticketmaster.com.br

Evite fraudes e golpes e adquira ingressos apenas nos canais oficiais de venda do Multiplan Hall.