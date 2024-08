Áurea Semiseria exalta força e prazer de viver em “Mahi Mahi” Destaque da cena rap de Salvador, a artista dá sequência à divulgação de seu EP com nova faixa nesta quinta-feira (22) em todas as... Cartão de Visita|Do R7 21/08/2024 - 17h41 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h41 ) ‌



Destaque da cena rap de Salvador, a artista dá sequência à divulgação de seu EP com nova faixa nesta quinta-feira (22) em todas as plataformas de música

A “Big Mama” vem com tudo! Áurea Semiseria mostrou toda a sua essência em seu single de lançamento e continua os trabalhos com “Mahi Mahi”, que chega aos apps nesta quinta-feira (22). Produzida por ÉOCROSS e escrita pela artista ao lado de UnA, a nova faixa dá sequência ao storytelling que ela quer construir para seu EP de estreia.

Nela, Áurea explora como a força de “Big Mama” ganha vida em todos os momentos: para descontrair e desfrutar de todos os momentos que a vida pode oferecer, garantindo que para ser feliz também é necessário ser forte. Ela revelou que “Mahi Mahi” nasceu de uma conversa com UnA e Sista Katia e da fértil imaginação para um passeio no Marina, um famoso hotel de Salvador, frequentado pela elite.

“É uma celebração da leveza, da alegria e do prazer de viver, desafiando as expectativas sobre o que se espera de um corpo e de uma vida como a minha. Quebro os estereótipos, mostrando que, apesar das dificuldades, a vida também é feita de beleza, diversão e momentos compartilhados com amigos e amores. É uma tirada de onda, uma ode ao poder de usufruir do que a vida tem de melhor”, explica Áurea.

A partir dessa história imaginada, o título da música não poderia ter sido mais conveniente. “É a história de um rolé de verão, um amor entre duas mulheres. Quero impressionar essa paquera de verão no meio da minha correria do meu trampo. É um pouco dessa dualidade da minha vida: saio de Cajazeiras para levar minha mulher pro Mahi Mahi”, finaliza.