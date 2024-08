BADBADNOTGOOD lança o single “Best Left Unsolved” A faixa bônus faz parte das sessões de Mid Spiral Cartão de Visita|Do R7 02/08/2024 - 00h33 (Atualizado em 02/08/2024 - 00h33 ) ‌



A faixa bônus faz parte das sessões de Mid Spiral

Kevyn Pereira

BADBADNOTGOOD retorna com “Best Left Unsolved”, uma faixa bônus das sessões de Mid Spiral que aconteceram no Valentine Studios em Los Angeles em fevereiro de 2024. Essa faixa nova e inédita acompanha o recente lançamento surpresa do conjunto Mid Spiral: Chaos, Order e Growth, que apresenta os membros do BADBADNOTGOOD, Al Sow, Chester Hansen e Leland Whitty, acompanhados por seus amigos íntimos e colaboradores, o membro da turnê do BADBADNOTGOOD, Felix Fox-Pappas (teclas), os jazzistas de Toronto Kaelin Murphy (trompete), Juan Carlos Medrano Magallenes (percussão) e o músico de Los Angeles Tyler Lott (guitarra).

O trio também anunciou hoje que, de 16 a 19 de setembro, fará oito shows no lendário Blue Note Jazz Club, em Nova York. Acompanhados pelos músicos que se juntaram ao trio nas sessões de estúdio de Mid Spiral, o BADBADNOTGOOD apresentará músicas de seu extenso catálogo, a suíte Mid Spiral e uma semana de convidados especiais durante a residência.

Mid Spiral explora o jazz instrumental em sua essência, vendo o BADBADNOTGOOD continuar a expandir os limites de como eles integram uma variedade ilimitada de gêneros e musicalidade em suas composições. Para as sessões de Valentine, o trio convidou outros músicos para se juntarem ao seu conjunto, a fim de fornecer mais vozes de instrumentação, resultando em um novo som profundamente colaborativo e expansivo. BADBADNOTGOOD levou Mid Spiral para o palco, participando de festivais como Primavera Sound, Bonnaroo Music and Arts Festival, Elsewhere Fest, Rose On The River Festival, Outside Lands, Bumbershoot, Life Is Beautiful, Corona Capital e outros.

Desde o lançamento do aclamado álbum Talk Memory, do BADBADNOTGOOD, no final de 2021, o grupo tem trabalhado constantemente: o conjunto de alt-jazz recebeu sua quinta indicação ao GRAMMY na premiação deste ano, em janeiro, o BADBADNOTGOOD lançou “Take What’s Given”, com reggie, que seguiu a uma série de singles únicos com colaboradores como Charlotte Day Wilson em “Sleeper”, 1999 WRITE THE FUTURE, Westside Gunn e Conway The Machine em “MiNt cHoCoLaTe” e Jonah Yano em “the ordinary is ordinary because it ordinarily repeats.” Além disso, BADBADNOTGOOD contribuiu para o álbum Never Enough, de Daniel Caesar, de 2023, trabalhou com o artista em ascensão Elmiene em uma edição de seu single “Marking My Time” e contribuiu para o álbum de tributo ao Talking Heads Stop Making Sense com um cover de “This Must Be The Place (Naive Melody)” com Norah Jones.

Mid Spiral

1. Eyes on Me

2. Take Me With You

3. Weird & Wonderful

4. Mid Spiral

5. Last Laugh

6. Your Soul & Mine

7. Playgroup

8. Juan’s World

9. Taco Taco

10. Setima Regra

11. Sunday Afternoon’s Dream

12. Rewind Your Mind

13. First Love

14. Audacia

15. Celestial Hands

16. Ways of Seeing

17. White Light

18. Best Left Unsolved *Bonus Track

