Baile do Dennis agita São Paulo neste sábado no Campo de Marte Label, criada por Dennis, um dos maiores artistas da atualidade, promete show marcante e muito funk tamborzão Cartão de Visita|Do R7 23/07/2024 - 23h53 (Atualizado em 23/07/2024 - 23h53 ) ‌



Label, criada por Dennis, um dos maiores artistas da atualidade, promete show marcante e muito funk tamborzão

O Baile do Dennis aterrissa mais um ano em São Paulo para uma das maiores festas do país. A label criada por Dennis, um dos maiores produtores, DJs, e compositores de funk da atualidade, celebra sua próxima edição neste sábado, 27 de julho, no Campo de Marte. Os ingressos do evento podem ser comprados no Sympla.

Conhecido por suas performances energéticas e por reunir grandes nomes da música, o Baile do Dennis é um espetáculo que apresenta para o público grandes sucessos do funk. E o artista comenta sobre os preparativos para mais uma edição da festa em São Paulo. “É um momento muito importante, todos ficam na expectativa para o evento. É o nosso ano novo, é o momento em que apresentamos para os fãs algumas novidades. É a hora que a gente traz muito do que a galera pode esperar pra ver durante o ano nos meus shows. A primeira edição do Baile em São Paulo foi em 2015 e desde então todos os anos me apresento na cidade. São Paulo me recebe com muito carinho e eu amo fazer baile, me sinto em casa. E é sempre perto do meu aniversário, que é no dia 30/07, então o Baile do Dennis é uma comemoração em dose dupla, também é onde faço o meu set mais longo”.

O evento promete uma festa com experiência marcante e inesquecível e um show de muitas luzes, fumaça e pirotecnia. O evento vai contar ainda com uma seleção dos grandes sucessos como: “Tá OK”, “Joga Pra Lua”, “Monstrão”, “Deixa de Onda”, “Agora é tudo meu”, e muito mais hits que fazem parte da carreira de Dennis.

Dennis conta com 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify e reúne no Youtube mais de 4.9 milhões de inscritos. No Instagram, são mais de 4.4 milhões de seguidores e mais de 2.2 milhões no TikTok.

Serviço

Evento: Baile do Dennis

Data: 27 de julho, sábado

Local: Campo de Marte (Avenida Santos Dumont, 2241 - Santana - São Paulo – SP)