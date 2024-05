Banda Darby busca "Lugar Maneiro" em seu segundo single de carreira

Alto contraste

Brasilienses apresentam segunda faixa da carreira nesta sexta, dia 10

Após a estreia da carreira com o single “Tão Solto”, lançado no início de abril, a banda brasiliense Darby apresenta ao público “Lugar Maneiro”, o segundo single que reforça a essência musical e estética do quarteto, faixa que chega às plataformas digitais hoje, dia 10 de maio.

Nessa faixa, os artistas querem transmitir aquela sensação de ‘querer estar’, típica de um começo de relacionamento. “Compara a experiência de estar com a pessoa como um dia de sol sem fim: quente e cheio de vida. É uma música sobre querer aproveitar o dia sem que ele acabe”, conta Bruno Alpino, vocalista e autor da canção. Bruno ainda brinca e se diz inconformado com as situações em que as pessoas entram em joguinhos e dão espaço para diversas interpretações durante a fase da conquista, “é sobre ser real. Sem espaços para situações que acabam distanciando e complicando a vida a dois; é pra galera aprender a se abrir sem medo e sem máscaras quando finalmente trombar com o amor da vida. Não é possível que seja tão difícil”, completa.

“Lugar Maneiro” foi produzida na mesma época que “Tão Solto”, e foram elas que ajudaram a descobrir a essência e identidade da banda. “Tocavamos sem parar em nossos ensaios, e com toda a certeza, elas ficarão marcadas para sempre como o começo da Darby!”, contam os meninos. A faixa tem produção musical assinada por Ricardo Ponte, e é um convite ao público para acompanhar cada novo passo da banda, que busca apresentar e representar ainda mais a cena da música brasileira independente por todo o país.

Ouça "Lugar Maneiro" em todas as plataformas digitais: https://distro.ffm. to/lugar-maneiro

Siga nas redes sociais: @darby.oficial

Sobre a Darby:

A banda brasiliense Darby teve seu início quando Americano sugeriu a Bruno Alpino (conhecido como Dona Cislene) a ideia de regravar algumas músicas de seu projeto solo recém-lançado. Embora a proposta inicialmente parecesse um tanto inusitada, a perspectiva de iniciar um novo empreendimento com um amigo de longa data despertou o interesse de Bruno. Assim, os dois começaram a traçar os primeiros planos para a formação da banda, convidando Victor (Lupa) e Malms (Mdnght/Breu) para completar o quarteto. Em abril deste ano, lançaram o primeiro single, intitulado “Tão Solto”.