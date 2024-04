Banda Darby lança "Tão Solto" em um novo capítulo da cena musical de Brasília

Alto contraste

Créditos: Rui Rodrigues

Após anos de trajetórias individuais na cena musical de Brasília, os integrantes Bruno Alpino, Victor, Malms e Americano se reuniram para formar a banda Darby e lançar sua primeira música, "Tão Solto". O reencontro desses músicos, que antes faziam parte de bandas diferentes, marca não apenas o surgimento de um novo projeto, mas também a consolidação de uma amizade de longa data.

A ideia inicial de formar a Darby surgiu quando Americano propôs a Bruno Alpino (Dona Cislene) a regravação de algumas músicas de seu recém-lançado projeto solo. Embora inicialmente a proposta pudesse parecer estranha, a ideia de começar algo novo com um amigo de adolescência despertou o interesse de Bruno. Assim, os dois deram os primeiros passos em direção à criação da banda, convidando Victor (Lupa) e Malms (Mdnght/Breu) para completar o quarteto.

O encontro em estúdio para criar e compartilhar referências musicais resultou na composição da música "Tão Solto". Com uma sonoridade que transita entre diversas vertentes musicais, a faixa traz uma mensagem que vai além do simples contexto romântico. A canção reflete sobre a liberdade de continuar sonhando, de manter a essência e de se reconectar com o "eu criança". Em um momento em que cada um dos integrantes se questiona sobre o adulto que se tornou, a música representa uma busca pela autenticidade e pela experiência plena da vida.

Produzida em parceria com o renomado produtor Ricardo Ponte, o single marca o início de um novo capítulo na carreira dos membros da banda Darby. Com uma proposta musical que foge de rótulos e se propõe a experimentar sem medo, a banda promete trazer uma nova energia para a cena musical brasileira.

O lançamento de "Tão Solto" é apenas o primeiro passo de uma jornada que promete ser repleta de novidades. Com planos de gravar novos singles e um álbum completo, além de realizar shows e participar de festivais, a Darby está determinada a deixar sua marca no cenário musical nacional. Com uma mensagem de liberdade e autenticidade, a banda se prepara para conquistar o coração do público e se tornar uma referência no novo rock brasileiro.

“Tão Solto” está disponível em todas as plataformas digitais:

https://distro.ffm.to/darby

