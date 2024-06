Banda de rap Engrenagem Urbana propõe discussão sobre MPB em próximo disco. “Espiral” vem aí

Cartão de Visita |Do R7

O trabalho faz parte do 7° edital de apoio à música, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e será lançado ainda este ano

Está no forno o disco Espiral, da Engrenagem Urbana. O quarto álbum de estúdio da banda de rap de Itaquera, Zona Leste paulistana, sairá em 2024 através do 7°edital de apoio à música, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Uma imensa vitória, conquistada ao lado da Ipê Gestão de Projetos.

Como sabemos, o fomento da cultura em áreas periféricas é essencial. E a Engrenagem Urbana, como um grupo de retórica consciente que preza pelo trabalho social nas quebradas, vai mergulhar na MPB e inseri-la no contexto do rap. Trata-se de um movimento de evolução na carreira do quarteto formado pelo produtor musical e tecladista Kiko de Sousa, o baterista Wopper Black, o baixista Matheus MxM e o vocalista e MC Samuel Porfirio.

Com a ideia de discutir o que é MPB, a Engrenagem Urbana parte do princípio de que a sigla engloba infinitas possibilidades sonoras. A banda se prepara para promover reflexão e desmistificar temas como elitização e desvalorização de determinados gêneros musicais. O ponto de partida do disco “Espiral” é manter viva a valorização da cultura musical e da MPB dentro da periferia e exaltar o direito à memória e às tradições populares. Aguarde!

**Texto por Nathalia Birkholz.

Saiba mais sobre Engrenagem Urbana:

Engrenagem Urbana nas redes:

