Banda EVA lança clipe da música “Riqueza” Tem cheirinho de novidade no ar! A banda EVA acaba de lançar o clipe do single Riqueza Cartão de Visita|Do R7 02/12/2024 - 19h48 (Atualizado em 02/12/2024 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Link para o videoclipe: https://www.youtube.com/watch? v=GrwgQ4Y9evs

Tem cheirinho de novidade no ar! A banda EVA acaba de lançar o clipe do single Riqueza. A canção é uma composição de Tiê Castro, Nairo Lima e Arthur Ramos. O videoclipe, gravado em Salvador, tem roteiro de Gustavo Rosseb, produção de Pietro Grassia e direção de Bruno Fioravanti.

Com uma letra que leva à reflexão, Riqueza é uma canção que fala sobre a importância dos momentos que passamos junto com quem amamos. É sobre o cotidiano, sobre enxergar que a verdadeira riqueza não está no quanto acumulamos, mas em como estamos conectados com as pessoas ao nosso redor.

“Reunimos uma equipe muito criativa e achamos que esse é um dos nossos melhores trabalhos. Espero que vocês gostem!”, comenta Felipe Pezzoni, vocalista do grupo.

‌



Ficha técnica do clipe:

Direção: Bruno Fioravanti

‌



Produção Executiva: Pietro Grassia

Direção de fotografia / Op de Câmera: Luis Lui

‌



Operador de câmera: Vitor Barbosa

Direção de produção.: Gabriel Bico

Produtora de Locação e Set: Samile Moura

Eletricista: Alessandro Wilber

Ass. de Elétrica.: Alexsandro Venas

Contrarregra.: Augusto Alonso

Produtor de elenco.: Aelton Santys / DS Models

Dançarina.: Joana Sousa

Elenco.: Noah de Oliveira

Edição: Luis Lui

Roteiro: Gustavo Rosseb