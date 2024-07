Banda Malta encanta público no Tennessee Fest com show memorável Primeiro festival de country rock de São Paulo recebe sucessos como "Memórias" e "Diz Pra Mim" Cartão de Visita|Do R7 23/07/2024 - 00h53 (Atualizado em 23/07/2024 - 00h53 ) ‌



Primeiro festival de country rock de São Paulo recebe sucessos como "Memórias" e "Diz Pra Mim"

No último domingo, 21 de julho, a banda Malta realizou uma performance inesquecível no Tennessee Fest, cativando o público com uma apresentação eletrizante. O festival, primeiro de country rock de São Paulo, é um ponto de encontro para os amantes da country music, southern rock e sertanejo, ganhou uma dose extra de emoção com os maiores sucessos da banda, que marcaram uma geração.

No repertório, não faltaram hits como “Memórias”, “Diz Pra Mim”, “Mais Que o Sol” e “Supernova”, músicas que levaram os fãs ao delírio e fizeram todos cantarem juntos. A banda Malta, conhecida por suas letras emotivas e melodias marcantes, mostrou mais uma vez porque se tornou uma das favoritas do público brasileiro.

“Foi uma honra enorme tocar no Tennessee Fest e sentir a energia incrível do público. Abrimos o show do Edson e Hudson, em um festival country, e todos vibraram com nosso som! Muito emocionante!”, comemora João Gomiero, vocalista da Malta.

Com uma década de história, a Malta continua a emocionar e inspirar seus fãs com sua música autêntica e performances apaixonantes. O show no Tennessee Fest não foi apenas uma celebração dos 10 anos de carreira da banda, mas também uma demonstração do seu poder de conectar pessoas através da música.