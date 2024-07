BELLI lança Live Session com versão acústica do single “REPETE” A cantora e compositora BELLI decidiu presentear os fãs com uma Live Session do single “REPETE” Cartão de Visita|Do R7 21/07/2024 - 23h23 (Atualizado em 21/07/2024 - 23h23 ) ‌



A cantora e compositora BELLI decidiu presentear os fãs com uma Live Session do single “REPETE”. A versão acústica capta toda a essência musical e emocional do novo trabalho de BELLI e evidencia sua voz potente e a versatilidade como artista.

E a cantora tem 1 milhão de motivos para comemorar! O clipe da versão de estúdio ultrapassou a marca de 1.2 milhão de visualizações no canal oficial no YouTube.

“REPETE” faz parte do EP de mesmo nome e marca o início de uma nova fase na carreira da catarinense de 18 anos. E, juntamente, com o single “DOPAMINA”, é uma amostra de VERSOS, primeiro álbum solo de BELLI que conta com 10 faixas e aborda as várias fases de um relacionamento na visão de uma mulher jovem e empoderada.

Dona de uma voz potente e afinada, a cantora mostra toda sua versatilidade como artista e apresenta um pop radiofônico com pitadas de trap, funk, R&B.

Sobre BELLI:

Natural de Florianópolis, BELLI iniciou seus estudos aos três anos de idade com aulas de jazz, hip hop, violão e canto.

Com produção de Arnaldo Saccomani gravou uma releitura de "Todo Mundo Deve Ser Mais Criança" para a trilha sonora da novela Chiquititas. Em 2016, lançou seu primeiro álbum, A Festa, que inclui as faixas "Certo e Errado" e "Dança do Canguru“, ambas da trilha sonora da novela Cúmplices de um Resgate. BELLI também gravou "Alguém lá no Céu" para a trilha sonora de As Aventuras de Poliana.

A partir de 2018, disponibilizou nas redes sociais novos vídeos com músicas originais e covers de hits internacionais de artistas que a influenciaram.

Em 2020 foi escolhida como protagonista do Musical K-Pop Dreams, cancelado devido à pandemia.

Após um 2023 de trabalho intenso, a cantora inaugura uma nova fase de sua carreira e lança o EP REPETE com as faixas "REPETE" e “DOPAMINA”.

