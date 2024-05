Belo apresenta seus grandes sucessos no show ‘Amor na Serra’, no resort Le Canton, em Teresópolis Apresentação será no dia 8 de junho. Ingressos para não hóspedes custam a partir de R$ 60

Alto contraste

A+

A-

Apresentação será no dia 8 de junho. Ingressos para não hóspedes custam a partir de R$ 60

O dia 8 de junho será histórico para os fãs do cantor e compositor Belo. No sábado que antecede o Dia dos Namorados, o artista mostrará todo o seu repertório romântico no show “Amor na Serra”, no resort Le Canton, em Teresópolis, a partir das 22h30m. O repertório estará repleto de grandes hits, como “Desse jeito é rum pra mim”, “Quero te amar”, “Um sonho bom” e “Vi amor no seu olhar”, entre outros. Antes, subirão ao palco DJ Rafa e os grupos Toda Forma de Amor e Clube do Churrasco. Os ingressos custam a partir de R$ 60 (+ 10%) e podem ser adquiridos no site https://www.sympla.com.br/ evento/belo-amor-na-serra-le- canton/2400565 . Os portões abrem às 15h.

Com mais de 30 anos de carreira, Belo é uma das grandes vozes do pagode no Brasil. Sua carreira começou em 1992, no Grupo Beira Rio do Campanário em Diadema *SP). Mas foi ano seguinte que ele estou a nível nacional com o Soweto, com o qual gravou três discos e realizou diversas turnês pelo Brasil e no exterior.

No ano 2000, o cantor lançou o CD “Desafio”, seu primeiro trabalho solo, que vendeu mais de um milhão de cópias e conquistou o Disco de Diamante. De lá para cá, Belo seguiu acumulando sucessos, como “Tua Boca”, “Lambada de Serpente”, “Resumo de Felicidade”, “Viver por Ela”, “Figurino”, “Do meu jeito”, “Tanta ira” (com participação de Jorge Vercilo) e “Pra ser amor”, entre muitos outros. Ao longo da carreira, ele também conquistou o Disco de Platina com o DVD “Belo ao Vivo”. Nos últimos anos, Belo deixou sua marca em canções como “Porta Aberta”, “Tatuagem” e “Linda Rosa” (com participação de Ivete Sangalo).

Publicidade

Enfim, no show do Le Canton não faltarão romantismo e animação.

Le Canton

Publicidade

Rua Antônio da Silva, 300, Vargem Grande, Teresópolis, RJ

Mais informações: 21 99946-2326

Site: https://lecanton.com.br/