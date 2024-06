Cartão de Visita |Do R7

Belo é atração principal do 4º Esquenta Thermas no Thermas da Mata O evento especial acontecerá no domingo de Dia dos Pais (11/08)

O evento especial acontecerá no domingo de Dia dos Pais (11/08)

O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia (SP), já definiu a data e a atração principal para a próxima edição do Esquenta Thermas. O renomado cantor Belo será a estrela do evento, que acontece no domingo de Dia dos Pais, 11 de agosto.

Desde 2023, o Esquenta Thermas oferece um dia repleto de atividades para os visitantes do parque, incluindo apresentações musicais e diversas atrações aquáticas, como toboáguas, escorregadores, ofurôs e uma piscina de ondas, tudo com águas quentinhas, garantindo diversão para todas as idades.

Nesta quarta edição, além do show de Belo, os visitantes poderão curtir as performances dos DJs Danilo Martinez e FB, além do Grupo Misturaeh, que levará muito samba ao palco principal do evento.

Em edições anteriores, artistas como Pixote, Péricles e Diogo Nogueira atraíram milhares de pessoas à Praia da Mata, criando uma atmosfera praiana com música ao vivo. Agora, é a vez de Belo comemorar essa data especial com as famílias em um dia de parque aquático e muita música.

Belo, conhecido por sua passagem pelo Grupo Soweto nos anos 1990 e por sua bem-sucedida carreira solo, promete emocionar o público com hits como “Perfume”, “Intriga da Oposição”, “Tua Boca” e “Reinventar”.

Os ingressos para o Esquenta Thermas com show de Belo já estão à venda no site do Thermas da Mata. Aqueles que adquirirem antecipadamente podem garantir descontos atraentes. Os preços atuais variam a partir de R$ 79,00 para crianças e R$ 119,00 para adultos.

Além disso, os visitantes têm a opção de ingressos especiais, como o Camarote Lounge Germânia com open chopp, água e refrigerante; o Camarote Lounge VIP para quatro pessoas, com open chopp, água, refrigerante e snacks; e o Bangalô Germânia para seis pessoas com open chopp. Os lotes são limitados.

Situado a apenas 20 minutos de São Paulo, o Thermas da Mata é um destino perfeito para um dia de diversão, oferecendo mais de 15 atrações para todas as idades. O Esquenta Thermas combina a experiência completa do parque com música ao vivo, lazer e entretenimento, tornando-se um evento imperdível para toda a família.

O parque aquático possui uma variedade de atrações, incluindo uma piscina de ondas com bar pé na areia, diversos toboáguas, áreas dedicadas às crianças, espaços para relaxamento, aventuras em uma tirolesa, entre outros. As atividades infantis são enriquecidas pela presença dos mascotes Thermalucos e pela equipe de recreação AnimaThermas.

Serviço

Esquenta Thermas - Belo

Horário de funcionamento: das 10h às 17h

Ingressos: Adulto a partir de R$119,00 e Infantil a partir de R$79,00

Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP

Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares

Informações e ingressos: www.thermasdamata.com.br ou no Televendas: (11) 5555-0607, das 9h às 17h