Belo em Alto Mar: PromoAção confirma segunda edição com o melhor do pagode em alto mar

Depois de conquistar mais de 5 mil fãs em alto-mar com o cruzeiro 'Belo em Alto Mar', o cantor Belo, junto com a PromoAção, confirma a segunda edição. A nova jornada está marcada para os dias 13 a 16 de dezembro de 2025 e acontecerá a bordo do luxuoso MSC Preziosa, um dos navios mais sofisticados do mundo. Desta vez, além de apresentações inesquecíveis, o cruzeiro contará com a gravação do novo DVD de Belo, comemorando seus 25 anos de carreira solo.

A primeira edição, realizada em dezembro de 2024 a bordo do MSC Seaview, distribuída o 'Belo em Alto Mar' como um dos eventos mais movimentados da temporada de cruzeiros. Com participações especiais de artistas como Thiaguinho, Rodriguinho, Ludmilla, Pixote, Jeito Moleque, Ferrugem e outros, o evento marcou a história do pagode e proporcionou momentos únicos, como o encontro de Belo com o grupo Soweto, comemorando seus 30 anos, e todas as cabines esgotadas.

Já para esta segunda edição, Belo convida todos a embarcarem no MSC Preziosa, que oferece uma experiência incomparável. Com capacidade para mais de 4.300 passageiros, o navio combina elegância e modernidade em sua infraestrutura. Entre os destaques, estão a icônica escada de cristais Swarovski, o MSC Aurea Spa, com tratamentos de bem-estar, restaurantes ultra-sofisticados, bares temáticos, teatro de última geração e uma piscina infinita com vistas deslumbrantes para o oceano. Para quem busca diversão para as crianças, o navio ainda conta com o Vertigo, o maior toboágua em um navio de cruzeiro, além de áreas exclusivas para crianças, com brinquedos e monitores dedicados.

A venda das cabines já está disponível no site da PromoAção, e a expectativa é de mais uma edição histórica. Para mais informações e atualizações sobre o cruzeiro Belo em Alto Mar, acompanhe as redes sociais da PromoAção e garanta sua cabine para viver essa experiência única em um cenário de luxo e celebração.