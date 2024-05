Belo lança single “Eu Mudo’’

Alto contraste

O cantor se une à gravadora Mousik em música onde expressa todo sentimento guardado

Ressignificar acontecimentos da vida em arte não é tarefa fácil. Muitas vezes, é a exposição de uma vulnerabilidade que requer muita coragem, principalmente quando se trata de situações que estão sendo vividas no momento. Esse é o caso da nova canção de Belo, em parceria com a Mousik, ‘’Eu Mudo’’. O single já está disponível em todas as plataformas digitais, com a versão audiovisual no YouTube. Ouça aqui.

A canção nasceu através da consciência profunda de que a sensibilidade de um artista é e sempre será o instrumento principal da sua arte; sua missão. “Eu Mudo” tem produção de Umberto Tavares, Jefferson Junior e Thiago Silva, três grandes nomes do pagode que fizeram de sua construção um suporte para que Belo materializasse, em forma de canção, sentimentos que são difíceis de serem externalizados.

O vínculo entre Umberto, Jefferson e Belo (autores da obra juntamente com Rodrigo Oliveira) não só permitiu que cada nota fizesse sentido para esse momento, como também ajudou Belo a colocar em palavras tudo o que Marcelo Pires estava vivendo. “Em tudo o que aconteceu na sua vida até agora, você sempre respondeu com música”, disse Umberto Tavares enquanto incentivava o cantor a dar voz à melodia.

A canção é mais um grito de coragem de Belo em forma de excelência musical, onde humanidade, verdade e arte se unem. Nela, ele canta: "Saudade dos teus olhos/ Do seu beijo na minha boca / E eu nem me lembro mais a última vez que eu te vi sem roupa/ Diz o que tá acontecendo / Mostra o que eu não tô vendo / E se sou eu o culpado de tudo / Eu mudo, eu mudo’’.

Sobre o processo criativo, Belo explica: “Mesmo quando falando de um assunto cotidiano, estamos falando dos sentimentos do coração. Sempre coloquei toda a minha emoção nas coisas que eu estou fazendo, na minha música. Isso sempre mudou o caminho das coisas. O artista tem que estar sempre de pé, mesmo enfrentando vários desafios.”