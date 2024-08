Benito di Paula e Rodrigo Vellozo apresentam o show “Do Jeito Que a Vida Quer”, no Qualistage Dia 17 de agosto, a apresentação é um especial do EP lançado em 2023, que dá nome ao show Cartão de Visita|Do R7 13/08/2024 - 11h17 (Atualizado em 13/08/2024 - 11h17 ) ‌



Dia 17 de agosto, a apresentação é um especial do EP lançado em 2023, que dá nome ao show

Com a celebração do octogenário de Benito di Paula, o músico teve toda sua carreira enaltecida por meio do projeto Benito 80: Novo Samba Sempre Novo (2022), que reuniu 17 artistas para interpretar o cancioneiro de Benito, e do disco de inéditas O Infálivel Zen (2021). Agora, Benito e Rodrigo Vellozo, pai e filho, apresentam o novo EP Do Jeito Que A Vida Quer, lançado em setembro de 2023. A dupla performa a canção que nomeia o espetáculo e homenageia Ataulfo Alves, junto a um repertório que atravessa a carreira de Benito até este lançamento, em um show especial no Qualistage, na Barra. O show acontece no dia 17 de agosto, para uma única apresentação.

“O repertório será composto de sucessos da carreira do meu pai e pelo nosso último EP, mas também irá incluir canções ligadas às nossas memórias afetivas, à nossa história. Além de O Infalível Zen, faixa título do álbum lançado por nós em 2021, e O mestre-sala da minha saudade, meu álbum-solo de 2020”, afirma Vellozo. O show contará com banda completa acompanhando pai e filho no palco, diferente das últimas apresentações que tinham um formato mais intimista.

A partir de um estudo da contribuição do trabalho do artista para a música brasileira, o mais recente projeto o homenageou por meio do EP Do Jeito Que A Vida Quer. “Este lançamento é um entendimento no qual chegamos a considerar a obra do meu pai, Benito di Paula, como um dos fundamentos da construção estética do samba a partir da década de 1970. Partimos também da compreensão da grandiosidade da importância do samba, do pagode e de seus expoentes dentro da cultura popular brasileira”, conta Rodrigo.

Benito di Paula e Rodrigo Vellozo

Data: 17 de agosto, às 21h

Local: Qualistage

Abertura da casa: 19h

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Classificação: 18 Anos. Menores de 18 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais

Bilheteria Oficial

Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca / Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

Capacidade da casa: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

Acessibilidade

Informações: https://qualistage.com.br/

Ingressos: https://qualistage.com.br/ benito-di-paula