Beta Radio lança o emocional álbum “Waiting For The End To Come”

Beta Radio Créditos: Amanda Holloman

A dupla de indie-folk da Carolina do Norte, Beta Radio, não está apenas à beira de algo novo com Waiting For The End To Come, eles estão no meio disso. Gravado durante um retiro de uma semana em Nashville, os dois amigos de longa data, Ben Mabry e Brent Holloman, quebraram o molde e, pela primeira vez em suas carreiras, abriram seu processo para o mundo exterior, trabalhando com novos compositores. O resultado são 10 músicas que alcançam alturas emocionais enquanto voam em temas místicos. Ouça AQUI.

“Waiting For The End To Come é sobre o fim da familiaridade e sobre entrar no desconhecido. É um álbum sobre reconhecer que seu passado é o que te fez quem você é, deixá-lo para trás e entrar em um terreno desconhecido para que você possa abrir espaço para o que vem a seguir. Uma das últimas linhas do álbum é ‘o tempo exige, você não pode esperar por uma silhueta na porta… afundando por dentro, pensando no que fazer’. Eu não percebi na época, mas acho que essa linha era eu prevendo meu futuro. Em um certo ponto, somos empurrados para fora de qualquer lugar intermediário em que nos alojamos e somos impulsionados para o que a vida tem a seguir para nós,” revela Ben sobre o álbum.

Waiting For The End To Come inclui os singles lançados anteriormente “This One’s Going to Hurt”, “Floating Through”, “Halfway In A Dream”, “Find Someone”, e “The Grief Of” que a Glide Magazine elogia como “euforia em plena exibição.”

Se Year of Love de 2021 é sobre a busca por linguagem, respostas e amor, Waiting for the End to Come é sobre encontrá-los. Cada música tem um som expansivo que é fundamentado em uma fisicalidade lindamente ajustada contra a parede sônica de violões, cordas e as harmonias pelas quais o Beta Radio se tornou tão conhecido. Neste álbum, essa energia é sustentada e apoiada pelos ombros largos da composição narrativa que parece urgente, tátil e ressonante.

Waiting for the End to Come tracklist:

1.The Grief Of

2. Floating Through

3. This Ones Going To Hurt

4. Imitate A Feast

5. Halfway In A Dream

6. When You Got Your Hook In Me

7. Rolling Away

8. Find Someone

9. Wheel of Wonder

10. Waiting For The End To Come

