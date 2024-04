Billy SP chega ao TOP 50 do Spotify com “Em Busca da Minha Sorte” Canção viralizou e está na 26ª posição no ranking, dando ainda mais destaque para o artista no mercado musical

Sucesso! Na última segunda-feira (19), Billy SP foi surpreendido ao ver que mais uma de músicas dominou as redes e ganhou posições no Spotify, além de ser uma das mais pedidas em todas as rádios do Brasil.

“Em Busca da Minha Sorte” está na 26ª posição no ranking entre as TOP 50 que viralizaram no Brasil. A canção foi lançada em Dezembro de 2023 e acumula atualmente mais de 425 mil streams na plataforma. Ouça aqui!

“É um imenso prazer ver que meu trabalho vem sendo cada vez mais reconhecido. Estar em destaque no cenário é sempre uma maravilha. Obrigado a todos!”, comemora o artista.

Billy SP ficou nacionalmente conhecido por fazer parte do Grupo Samprazer, mas desde 2019 vem mostrando ainda mais seu talento em carreira solo. Cantor é responsável atualmente por hits conhecidos na voz de Thiaguinho, Péricles, Menos é Mais, Ludmilla, Gloria Groove, Juliette, João Gomes, entre outros nomes do meio musical.

Para saber mais sobre o artista, acesse:

Site Oficial: https://www.billysp.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/billysp/

Facebook: https://www.facebook.com/billyspoficial

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-QtjiJJdwBiOKgkf9hIVSQ