BIZZY lança o potente single "Hotter Than Your Ex"

Escute aqui.

Hoje, a estrela em ascensão do pop-rock BIZZY entrega um lembrete ousado de que seu eu autêntico é o seu eu mais atraente em seu novo single “Hotter Than Your Ex”, lançado pela Big Loud Rock. Com ganchos pop envolventes e letras afiadas como lâminas, essa faixa serve como uma mensagem atrevida para seu eu do passado: acabaram-se os dias de usar roupas que ela odiava e de silenciar seu verdadeiro eu para se encaixar na ideia de perfeição de outra pessoa. Um hino de autotransformação e confiança sem desculpas, a mensagem central da música é clara: ela cresceu, brilhou e deixou para trás suas tendências de agradar os outros.

“Hotter Than Your Ex” captura uma mistura de vulnerabilidade, empoderamento e uma pitada de rebeldia, enquanto BIZZY convida os ouvintes a acompanhá-la em sua jornada de redescoberta de seu verdadeiro eu, abandonando a necessidade de aprovação de qualquer outra pessoa e abraçando um novo capítulo sem medo.

“Eu precisei olhar para dentro de mim e desaprender muitas coisas para recuperar minha energia — as partes de mim mesma que eu escondi para me encaixar no molde de outra pessoa. Por anos, eu troquei meu estilo e minha personalidade como um hábito, apenas para manter a paz. Mas, um a um, fui tirando essas camadas e redescobrindo o meu eu autêntico,” diz BIZZY.

‌



“Hotter Than Your Ex” segue o último single pop-rock de BIZZY, “Tastes Like Shit,” que a TMRW Magazine descreveu como “engraçado, selvagem e profundamente humano.” Ela conquistou elogios dos influenciadores da música da V Magazine por suas “letras cruas e vocais poderosos”, e da The Line of Best Fit, que a considerou uma “estrela em ascensão.”

2023 foi um ano de destaque para BIZZY. Ela lançou seu aclamado EP de estreia, I Don’t Get Breakups, que foi apresentado no SiriusXM Hits 1’s Hitbound, ganhou apoio de Jason Kramer da KCRW e recebeu elogios de publicações como Ones To Watch, que a elogiou por seu “conto de realismo de tirar o fôlego.” Após assinar seu primeiro contrato com a Big Loud Rock, selo alternativo/rock da Big Loud Records, BIZZY também iniciou sua primeira turnê pelos EUA, abrindo para FRENSHIP em mais de 15 grandes cidades. Com presença constante nas playlists editoriais do Spotify, ela foi destacada em mais de 25 playlists editoriais, acumulando mais de 15 milhões de streams globais.

‌



Elogios para BIZZY:

“Engraçada, selvagem e profundamente humana.” – TMRW

‌



“[Uma] estrela em ascensão.” – The Line of Best Fit

“Letras cruas e vocais poderosos.” – V Magazine

“Contando histórias de um realismo de tirar o fôlego com buquês melódicos de pop, tem sido difícil não notar a ascensão engenhosa da nativa de Maryland.” – Ones To Watch

“['Out Loud' e 'I'd Never Tell You'] estão cheias de narrativa e sentimentos honestos— seja para o coração partido, o amor ou os momentos entre os dois.” – Atwood Magazine

“Com uma habilidade inegável de encantar qualquer pessoa que ela conheça, não é surpresa que [BIZZY] tenha transformado muitos ouvintes casuais em fãs leais.” – The Luna Collective