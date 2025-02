Björk lança a gravação do Apple Music Live: Björk (Cornucopia) Music Live apresenta Cornucopia, de Björk, o filme que registra a inovadora apresentação da artista Cartão de Visita|Do R7 04/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 04/02/2025 - 21h06 ) twitter

Music Live apresenta Cornucopia, de Björk, o filme que registra a inovadora apresentação da artista

Escute aqui.

O show incrivelmente original combina animação digital de ponta com visuais imersivos em VR, criando uma experiência única que traz a tecnologia do século XXI para um teatro do século XIX. Gravado ao vivo em Lisboa, Cornucopia é uma celebração da vida de inovação musical de Björk, com uma lista de músicas que abrange seus primeiros trabalhos icônicos, como “Isobel” e “Hidden Place”, até os visionários Utopia (2017) e Fossora (2023). Esse show hipnotizante dá vida à sua música de uma forma nunca vista antes, com visuais complexos e cortinas animadas. Os fãs já podem assistir a um trecho de uma hora do filme do show Cornucopia na Apple Music AQUI.

‌



Sobre o filme, Björk disse: “Estou muito feliz em compartilhar um trecho de uma hora do filme do show Cornucopia aqui com vocês online. A versão completa será exibida mais tarde nos cinemas. Essa foi uma longa jornada com a ajuda de centenas de pessoas. Sou imensamente grata a cada uma delas.”

Em uma entrevista exclusiva e rara, Björk se senta com Zane Lowe, da Apple Music, para sua primeira conversa com a câmera em mais de uma década. Os dois mergulharam fundo no processo criativo de Björk, seu trabalho em Cornucopia e sua colaboração com o biólogo Sir David Attenborough. A entrevista também esclarece a abordagem única da artista em relação à produção musical, à tecnologia e ao seu compromisso contínuo com as causas ambientais.

‌



Dirigido por Ísold Uggadóttir, o filme apresenta direção criativa sonora e visual, arranjos musicais, produção e performance de Björk. Ele apresenta o trabalho visionário de James Merry como codiretor de criação visual, com contribuições adicionais de Andrew Thomas Huang, Gabríela Friðriksdóttir, Pierre-Alain Giraud, Nick Knight, Tobias Gremmler e Warren Du Preez e Nick Thornton-Jones, que combinam seus visuais com o estilo musical de vanguarda de Björk. A produção também se beneficia da experiência dos produtores Sara Nassim e Kat Mansoor, enquanto Bergur Þórisson atua como diretor musical e mixador de regravações. A incrível cinematografia do filme é de Artur Tort, e Walter Mauriot criou sua edição perfeita. As empresas de produção são lideradas pela S101, Snowstorm, com a Level Forward. A Level Forward também está atuando como produtora de impacto no filme.

Os produtores executivos são Derek Birkett, Adrienne Becker e Roger Clark, da Level Forward, e Davíð Helgason, da Foobar.vc. Os coprodutores executivos são Ian Wheeler, da Talkhouse, Susan Lord e Brogan Bamborgan, da Level Forward, Benjamin Ratz, da Foobar.vc, e Sigrid Dyekjær.

‌



O Apple Music Live: Björk (Cornucopia) já está disponível para streaming no Apple Music, onde os fãs podem reviver o catálogo principal de Björk e sua inovadora apresentação em Cornucopia, tudo disponível em áudio espacial a qualquer momento, sob demanda.

Assista à entrevista de Zane Lowe com Björk no YouTube e na Apple Music.